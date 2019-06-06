Власти определятся с направлением первой в России ВСМ в этом году

Власти в этом году определят, какой из двух маршрутов высокоскоростной магистрали (ВСМ) будет реализован в первую очередь: Москва – Казань или Москва – Санкт-Петербург. Как заявил помощник президента России Андрей Белоусов на Петербургском экономическом форуме, деньги на один из проектов в бюджет заложены.

По словам господина Белоусова, проект ВСМ Москва – Казань хорошо проработан, однако сомнителен с точки зрения экономической целесообразности, а маршрут Москва – Санкт-Петербург, напротив, «не вызывает сомнения с точки зрения пассажиропотока», однако проекта ВСМ по этому направлению пока нет.

«Нам нужно ВСМ. Об этом говорил вице-премьер Максим Акимов и президент. Просто хотя бы для того, чтобы отработать технологию высокоскоростного движения. Я думаю, что до 2024 года завершится строительство. Не знаю, успеем ли мы закончить, но я думаю, что начнем»,— цитирует ТАСС помощника главы государства.

Ранее “Ъ-Казань” писал, что власти рассматривают возможность строительства ВСМ Санкт-Петербург – Москва – Казань. Такая модель может быть реализована уже до 2027 года, заявил профильный вице-премьер Максим Акимов.

Напомним, маршрут ВСМ Москва – Казань обсуждается с 2013 года. Стоимость проекта оценивается в 1,7 трлн руб. Осенью прошлого года зампредседателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач раскритиковал проект ВСМ до Казани, а в декабре в его социально-экономической эффективности усомнился глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. В конце 2018 года первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил об экономической неэффективности строительства проекта. В апреле этого года Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы РЖД Олега Белозерова построить ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, а проект магистрали между Казанью и Москвой отложили на неопределенный срок.

Альтернативой железнодорожной магистрали до Казани рассматривается строительство скоростной автотрассы. Маршрут платной дороги предлагается провести через города Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш и село Шали. Протяженность трассы составит 729 км, скорость движения по дороге — 120 км/ч. Расчетная стоимость несколько раз дешевле ВСМ — около 530 млрд руб. Госкорпорация «Автодор» уже приступила к планировке трассы.

“Ъ-Казань”