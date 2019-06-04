Власти рассматривают возможность строительства ВСМ Санкт-Петербург – Москва – Казань

Объединенная модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург – Москва – Казань финансово устойчивее и более перспективна с точки зрения пассажиропотока, чем маршрут из Москвы в Казань, заявил в интервью «Ведомостям» профильный вице-премьер Максим Акимов.

«Мне бы хотелось мечтать, что до 2027 года ВСМ между Казанью и Петербургом может быть открыто. Что мы не успеем угробить проектно-сметную документацию ВСМ Москва – Казань, она не устареет»,— добавил вице-премьер.

Напомним, маршрут ВСМ Москва – Казань обсуждается с 2013 года. Магистраль позволит сократить время пути из Татарстана в федеральный центр с 14 часов до 3,5 часов. Стоимость проекта оценивается в 1,7 трлн руб.

В ноябре 2018 года проект ВСМ Москва – Казань раскритиковал зампредседателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач, а в декабре в его социально-экономической эффективности усомнился глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. В конце 2018 года первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил об экономической неэффективности строительства проекта. В апреле этого года Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы РЖД Олега Белозерова построить ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, а проект магистрали между Казанью и Москвой отложили на неопределенный срок.

При этом известно, что китайская компания CRCCI (China Railway Construction Corporation International Limited) завершает технико-экономическое обоснование ВСМ Москва – Казань. Проектированием занимается China Railway Eryuan Engineering Group в составе консорциума во главе с «Мосгипротранс» при участии ОАО «Нижегородметропроект».

“Ъ-Казань”