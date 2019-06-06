Татарстан направит на поддержку многодетных семей 500 млн рублей

С 2020 года из бюджета Татарстана будет выделяться дополнительно 0,5 млрд руб. на поддержку многодетных семей. Об этом заявила представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

Она напомнила, что ранее президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение, что членам малообеспеченных семей, воспитывающим пять и более детей, будет выплачиваться пособие «в размере разницы между среднедушевым доходом и прожиточным минимумом». «Средний размер пособия на каждого будет составлять, по расчетам специалистов, около 4,5 тыс. руб. Таким образом в республике в категории бедности не останется ни одной многодетной семьи»,— сказала госпожа Галимова. Пособия получат около 4,5 тыс. человек.

Кроме того, принято решение, что семьи, воспитывающие троих и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, будут полностью освобождены от родительской платы за детский сад. С 2020 года 7,2 тыс. детей будут посещать дошкольные учреждения бесплатно.

Также детям до трех лет из малообеспеченных семей будет выдаваться электронный сертификат на лекарственные средства в размере 10 тыс. руб. в год. Этой льготой воспользуются 17,6 тыс. человек.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”