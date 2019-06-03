В Татарстане многодетные семьи с низкими доходами освободят от платы за детский сад

В Татарстане с 1 января 2020 года семьи, воспитывающие троих и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, будут полностью освобождены от родительской платы за детский сад. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов.

Также он сообщил, что семьям, воспитывающим пять и более детей, имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, будет выплачиваться ежемесячное пособие. Кроме того, детям до трех лет из малообеспеченных семей будет выдаваться электронный сертификат на лекарственные средства в размере 10 тыс. руб. в год.

Отметим, что сейчас многодетные семьи с низкими доходами в Татарстане оплачивают 50% от общей стоимости родительской платы за детский сад. Месяц назад премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил господину Минниханову «проанализировать величину абонентской платы за детские сады» в регионе.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"