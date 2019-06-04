Судебный иск к блогеру BadComedian разобрали в киноиндустрии

Кинорежиссеры и продюсеры заступились за видеоблогера BadComedian: в его поддержку высказались, среди прочих, Александр Роднянский и Владимир Бортко. Ранее стало известно, что на кинокритика Евгения Баженова подали иск в суд на 1 млн руб. Компания Kinodanz обвинила его в нарушении авторских прав, посчитав, что в обзоре на фильм «За гранью реальности» Баженов использовал слишком много кадров из картины. В опубликованном на YouTube ролике видеоблогер раскритиковал эту ленту и Минкультуры, которое выделило бюджетные средства на ее производство.

Сам BadComedian считает иск попыткой цензуры. Дело в том, что он выпускает критические видеообзоры, в том числе российских фильмов. По мнению Евгения Баженова, через суд Kinodanz пытается закрыть его канал на YouTube.

В интервью «Коммерсантъ FM» Евгений Баженов отметил, что если Kinodanz выиграет суд, то такая методика цензурирования ждет всех блогеров рунета. «Прошли четыре заседания суда. Между тем, в статье 1274 Гражданского кодекса РФ нет такого понятия, как "допустимый объем цитирования", вообще нет такого понятия, как "объем цитирования". Цитировать можно в культурных, критических целях и так далее, чтобы раскрыть цель. Вот у меня была цель показать — почему это кино плохое по всем параметрам: диалоги, сценарий, эффекты. И я цитировал фильм, чтобы эти моменты раскрыть.

При этом истцы заявляют, что, конечно, в законе ничего не говорится про объем цитирования, но, тем не менее, считается, что он должен составить 50-60%. Кем считается? Почему?

Ну вот Kinodanz так считает. Именно это они в суде и говорят, — рассказал Евгений Баженов. — Сам штраф не имеет значения, потому что вопрос тут гораздо глобальнее и страшнее. Что миллион рублей значит в контексте цензуры? А то, что они сейчас делают, это цензура и есть, они пытаются протоптать дорожку для того, чтобы цензурировать и дальше, не только меня, а в целом YouTube. Что этот миллион может значить в контексте того, что весь YouTube и другие площадки можно будет прикрыть таким образом? То есть в суде подтвердят, что ролик нарушает авторские права, его удалят, они пришлют следующий запрос, и все — канал удален. Это не я его закрою, это они его закроют».

«Коммерсантъ FM» поинтересовался у режиссеров, чьи проекты раскритиковал когда-то BadComedian, что они думают о ситуации и смотрят ли его обзоры.

Федор Бондарчук, режиссер: «Конечно, постоянно смотрю, и не только про свой фильм "Притяжение", но и все выпуски BadComedian. Можно как угодно относиться к Жене Баженову: порой ты можешь воспринимать критику, иногда тебе кажется, что это жестко, иногда — что грубо, иногда — что несмешно, или, наоборот, очень смешно. Но именно это и является залогом здоровой киноиндустрии. Сам формат и жанр — это явление нового времени, то есть не чистая кинокритика, а блогокинокритика, но это в духе времени. Посмотрите на количество его аудитории, на количество людей, которые смотрят выпуски Жени — иногда оно в разы, иногда в сотни раз превышает число зрителей, посмотревших фильм, который он разбирает». Олег Асадулин, режиссер: «Женя — это наше достояние, наше все, его трогать нельзя. Конечно, он крутой, талантливый человек. Это просто безобразие таким образом на него наезжать, ограничивать свободу слова. Обзоры Жени — это особый жанр, который по своим законам тоже работает. Скажем так, я во многом с ним не согласен, но это ничего не меняет. То есть это его мнение, которое я уважаю и которое в своем жанре существует, дико смешное. Вообще грех обижаться». Андрей Кравчук, режиссер: «Многие делают то же самое, что и BadComedian, какие-то передачи снимают по поводу фильмов. Но мы на него в суд не подавали, ничего не делали. Человек он небесталанный, то есть у него есть какая-то большая аудитория, он, естественно, паразитирует на фильмах. Понятно, что кого-то эти разборы могут ранить, кто-то к этому относится более равнодушно и спокойно, кто-то не замечает этого. Но, в любом случае, иногда это помогает, а иногда и мешает фильму. Но вступать в пререкания почти бессмысленно. Здесь, видимо, люди на это обиделись, наверное, их еще задело, что им нанесли какую-то психологическую рану, используя их же собственный материал».

«Коммерсантъ FM» обратился за комментарием в Минкультуры. Там заявили, что знакомятся с ситуацией и, возможно, выскажутся о ней позже.

Глеб Силко