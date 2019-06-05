«Прорыва ждать не стоит»

Владимир Путин отметил близость позиций России и Китая по ключевым мировым проблемам. Российский президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве. Они обсудили актуальные мировые вопросы и открыли российско-китайские переговоры в расширенном составе. В свою очередь, Си Цзиньпин подчеркнул важность присутствия российских и китайских министров на встрече. По его мнению, это позволит «сверить часы, чтобы и дальше продвигать сотрудничество». Ведущий «Коммерсантъ FM» Юрий Абросимов обсудил ход переговоров с руководителем программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александром Габуевым.

— Зачем России и Китаю переговоры в расширенном формате? Чего хочет от России Китай, и чем России Китай выгоден?

— Это государственный визит: в таком формате в один год едет наш лидер в Китай, а их — в Россию, а во второй год наоборот — председатель КНР приезжает сюда, а российский премьер едет в Китай. На это накладываются некие международные мероприятия, например, форум «Один пояс, один путь». Вот в этом году настал черед Си Цзиньпина совершать государственный визит и, в частности, посещать Санкт-Петербургский форум, потому что Владимир Путин был в апреле на форуме «Один пояс, один путь».

Китаю от России нужно, прежде всего, три вещи. Первая — в условиях нарастания конфронтации с США при Дональде Трампе Россия нужна, конечно же, как тихий, спокойный, дружественный сосед. Это стратегический тыл, и если Россия превращается в страну Китаю недружественную, это означает кошмар — КНР оказывается в окружении. И ради этого можно прикладывать значительные усилия, в том числе и платить за эту дружбу. Второе — Китаю нужно российское оружие именно сейчас, потому что конфронтация и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе нарастает. Такие системы, как С-400 и Су-35, Китай мог создать бы сам лет через десять, но они ему нужны здесь и сейчас, поэтому нужно платить. И третье — это, конечно же, доступ к российскому сырью и рынку в целом.

России все это тоже выгодно, нам Китай нужен и как источник новых рынков, и как источник финансов, и как источник технологий.

Конечно же, вместе две страны, режимы не демократические в западном смысле, продвигают очень схожую повестку, которая основана на суверенитете и невмешательстве Запада в их внутренние дела.

— Судя по всему, оба лидера довольны друг другом, в частности, мы слышим соответствующие заявления. Как вам кажется, эти переговоры приведут к какому-то, допустим, экономическому прорыву, или все-таки это пока больше дипломатия?

— Прорыва ждать не стоит, потому что он не случается от одного визита. Если мы посмотрим, что произошло за прошедшие пять лет с тех пор, как Россия начала поворот к Китаю после присоединения Крыма и введения санкций, то увидим, что доля КНР в нашей торговле увеличилась примерно с 10% до почти 20%. Это очень значительно. Сильно вырос и объем финансового сотрудничества, растет поток китайских инвестиций сюда.

Наша проблема в том, что эти связи асимметричные, то есть если для России Китай — все более и более значимый партнер, а для Китая значение России особенно не увеличивается, в торговой войне мы помочь не можем, можем немножко помочь в противостоянии с США. Но наша роль и здесь не критическая. Если эта тенденция продолжится, то через 10-15 лет эта зависимость будет гораздо больше, и поле для маневра у нашей страны немножко сузится.