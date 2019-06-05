Конверт с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи» не признали оскорблением суда

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) не стал наказывать штрафом участника процесса банкротства Станислава Голубева, который направил в суд документы в конверте с изображением картины Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи», сообщили “Ъ” в суде. Отправитель письма не признал за собой какого-либо умысла, объяснив инцидент ошибкой своего юриста.

Как ранее сообщал “Ъ”, судья АСКК Андрей Гарбовский назначил специальное заседание, чтобы выяснить, с какой целью участник процесса использовал изображение. Станислав Голубев, кредитор застройщика-банкрота «Сочи-Абсолют», не приехал на слушания, пояснив в письменном отзыве, что у него не было намерения как-либо воздействовать на суд. Кроме того, участник процесса принес суду свои извинения.

На заседании АСКК в качестве слушателя присутствовал известный краснодарский адвокат Алексей Аванесян, который попросил слова и пояснил судье, что у него также имеются конверты с изображением картины Герарда Давида. «Я продемонстрировал свой конверт и рассказал о художнике, о сюжете картины и о том, что изображение само по себе оскорбить не может»,— написал господин Аванесян на своей странице в Facebook. По словам адвоката, дольщики-кредиторы ООО «Сочи-Абсолют», присутствовавшие на заседании, предлагали наказать Станислава Голубева за неуважение к суду.

Подробнее о разбирательстве читайте в публикации “Ъ” «В изображении на конверте заподозрили неуважение к суду».

Анна Перова, Краснодар