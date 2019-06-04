В изображении на конверте заподозрили неуважение к суду

Необычная коллизия возникла в ходе процесса по делу о банкротстве в Арбитражном суде Краснодарского края (АСКК). Суд решил на специально назначенном заседании прояснить, зачем один из участников разбирательства прислал свое ходатайство в конверте с изображением картины «Сдирание кожи с продажного судьи». Если этот поступок будет расценен как неуважение к суду, то отправителю грозит штраф и даже уголовное преследование.

Судья Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) Андрей Гарбовский в ходе процесса по делу о банкротстве компании-застройщика ООО «Сочи-Абсолют» на заседании 5 июня намерен опросить кредитора Станислава Голубева. Тот несколько недель назад отправил в суд документы в конверте с изображением картины голландского художника Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи». Определение суда о назначении заседания имеется на сайте АСКК (.pdf). По мнению судьи Гарбовского, действия кредитора требуют пояснений «в целях исключения неуважительного отношения к суду, а также для рассмотрения вопроса о возможном наложении судебного штрафа», говорится в определении АСКК. Материалы арбитражного процесса могут быть направлены в органы предварительного расследования для принятия решения о привлечении виновного к ответственности. Отметим, что ст. 297 УК РФ (неуважение к суду) предусматривает принудительные работы и арест на срок до полугода.

Судья Андрей Гарбовский в своем определении напомнил, что все участники судебного разбирательства обязаны проявлять уважение к суду и исключать ситуации, дестабилизирующие процесс и препятствующие вынесению справедливого решения.

Скандальное письмо в адрес арбитражного суда содержало ходатайство Станислава Голубева о приведении реестра кредиторов ООО «Сочи-Абсолют» в соответствие с законодательством. Господин Голубев был признан кредитором ООО «Сочи-Абсолют» в 2017 году, установленная сумма его требований — 8 млн руб. Компания «Сочи-Абсолют» была признана несостоятельной в ноябре 2018 года, сумма требований к банкроту — около 950 млн руб., основную часть кредиторов составляют покупатели квартир в жилом комплексе «Абсолют». Многоквартирный дом в центре Сочи должен был вводиться в эксплуатацию в 2015 году, но в настоящее время готовность объекта не превышает 35%, всего о своих претензиях к застройщику заявили 370 покупателей. Директор компании-застройщика Ирина Стародуб с января прошлого года находится под домашним арестом, в настоящее время уголовное дело в отношении госпожи Стародуб рассматривается Центральным судом Сочи (мошенничество со средствами покупателей недвижимости). В ходе банкротства ООО «Сочи-Абсолют» кредитор Станислав Голубев добивается аннулирования прав на недостроенный объект одной из покупательниц, которая заключила с застройщиком договор инвестирования, а не долевого участия. Соответствующее заявление было подано в АСКК, однако суд отклонил требования кредитора, сославшись на истечение срока давности.

Тем временем проверяют и самих краснодарских судей. Краевая квалификационная коллегия судей (ККС) разбирается с еще одной скандальной ситуацией, получившей большой общественный резонанс. В ККС создана комиссия по проверке заявления автоконцернов Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar. Как ранее сообщал “Ъ”, автоконцерны пожаловались в Генпрокуратуру, ФСБ и ККС на незаконные, по их мнению, решения краснодарских судов о взыскании компенсаций за якобы выявленные дефекты в дорогих автомобилях. Автоконцерны представили данные как минимум о тридцати судебных актах, в которых была взыскана стоимость ремонта, неустоек, штрафов в объеме, который в несколько раз превышает цену нового автомобиля. Дела, в которых в качестве ответчиков фигурируют автоконцерны, запрошены из районных судов в ККС, сообщили “Ъ” в коллегии судей.

Анна Перова, Краснодар