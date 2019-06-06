«Яндекс» тянет билеты на себя

«Яндекс» купил билетную систему TicketSteam. Покупка позволит интернет-компании начать предлагать организаторам мероприятий систему для управления продажами билетов через агрегатор «Яндекс.Афиша». Доля «Яндекса» на билетном рынке составляет 5–10%, а в результате сделки может вырасти в полтора-два раза, оценивают эксперты.

Дочерняя структура «Яндекса» «Яндекс.Медиасервисы» (управляет в том числе «Яндекс.Афишей») приобрела исключительные права на билетную систему для организаторов мероприятий TicketSteam, сообщили “Ъ” в пресс-службе «Яндекса». Петербургское ООО «Тикет бэст», которое управляет системой, в сделку не вошло, «Яндекс» купил только права на софт, уточнили в компании. Финансовые условия не раскрываются.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Тикет бэст» принадлежит его гендиректору Павлу Ильичеву и Анастасии Родькиной. Павел Ильичев уже перешел на работу в «Яндекс», где занял должность руководителя проектов в билетном направлении сервиса «Яндекс.Афиша», уточнили в пресс-службе «Яндекса». Господин Ильичев подтвердил “Ъ” свое назначение и факт сделки. При разработке билетной системы ставка была сделана на построение «единого поля» и сложных интеграций между билетными системами, ее покупка «Яндекс.Афишей» «даст импульс для развития продукта и билетного рынка в целом», отметил он.

За 2018 год через TicketSteam продано более 2,5 млн билетов на сумму свыше 3,5 млрд руб., говорят в «Яндексе». В числе клиентов компании, согласно ее сайту, радиохолдинг «Русская медиагруппа» («Русское радио» и др.), радио «Рекорд», ДК имени Ленсовета, Театр имени Акимова, Театр имени Комиссаржевской и др. «Яндекс» намерен продолжить сотрудничество со всеми партнерами, говорят в компании.

«Яндекс.Афиша» агрегирует билеты от разных партнеров. «По сути, мы продаем билеты через билетные системы партнеров и до покупки TicketSteam не имели возможности заводить свои события, площадки, сеансы и билеты на них»,— пояснил “Ъ” заместитель руководителя «Яндекс.Афиши» Илья Альтшулер. Теперь компания намерена предлагать организаторам мероприятий систему для самостоятельного управления продажами билетов. Как сообщал “Ъ” 22 октября 2018 года, ранее «Яндекс.Афиша» уже начала заключать с театрами и другими учреждениями культуры договоры для продажи билетов напрямую.

Стоимость сервиса TicketSteam могла составить 20–50 млн руб., «но может быть и значительно больше в зависимости от условий контракта», оценивает гендиректор агентства InterMedia Евгений Сафронов. Доля «Яндекс.Афиши» на билетном рынке сейчас может составлять 5–10%, а в результате сделки «Яндекс» может увеличить ее в полтора-два раза, полагает господин Сафронов. Потенциал развития «Яндекса» в этом сегменте ограничен тем, что «на отечественном полулегальном рынке» он может работать только легально, отмечает эксперт, оценивая долю теневого оборота на рынке в 20–40%.

Весь рынок зрелищных мероприятий в России, включая концерты, спектакли, кино, спорт и другие мероприятия, в InterMedia оценивают в 170–230 млрд руб. за 2018 год. Совокупный оборот билетных сервисов, включая нелегальные, мог составить 90–170 млрд руб. «В целом мы видим за 2017–2018 годы рост зрелищной индустрии на 3–7%, уровень 2014 года пока не восстановился. Рынок билетных сервисов растет быстрее — примерно на 10% в год»,— отметил Евгений Сафронов.

Валерия Лебедева