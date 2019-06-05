Медведев сообщил о возможном продлении договора на транзит газа с Украиной

Россия не отказывалась от продления договора на транзит газа с Украиной в Европу, но подобное сотрудничество должно быть взаимовыгодным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после встречи со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини.

«Мы не отказываемся от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы, и конечно, это сотрудничество должно развиваться»,— сказал господин Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

По словам российского премьера, для этого необходимо отказаться от «бесконечных» судебных споров, должно быть определено, каким образом будет управляться газотранспортная система Украины и решен целый ряд других вопросов. Дмитрий Медведев рассказал, что обсудил с Петером Пеллегрини подключения Словакии к «Северному потоку-2» или «Турецкому потоку».

Прекращение транспортировки российского газа через территорию Украины оценили в $3 млрд. Транзитный контракт истекает с 2020 года. На встрече представителей ЕС, России и Украины в январе было решено отложить переговоры по газу на май — до момента избрания нового главы государства. В мае Еврокомиссия призвала Киев возобновить переговоры с РФ по транзиту газа.

Как «Газпром» готовится к прекращению поставок через Украину — в материале “Ъ”.