Семак не подтвердил свое избрание главой штаба поддержки Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Главами штаба общественной поддержки кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова стали пять человек, среди которых — главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, сообщил ТАСС. Однако господин Семак рассказал проекту Baza, что его назначение еще точно не утверждено.

«Чтобы нам продолжать работу, нам необходимо создать команду. Я переговорил с многими представителями и заручился их поддержкой… У нас есть и культура, и малый бизнес, и промышленное предприятие, и общественная организация. С такими помощниками будем двигаться вперед»,— сказал господин Беглов на первом заседании штаба.

По его словам, в штаб вошли исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин, господин Семак, генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, председатель городского общественного совета по развитию малого предпринимательства Елена Церетели и председатель совета ветеранов Санкт-Петербурга Василий Волобуев.

Тренер «Зенита» сообщил Baza, что общался с господином Бегловым о назначении. «Телефонный разговор был, но приеду после короткого отпуска, мы еще пообщаемся, и я потом скажу все»,— рассказал он.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. С 1 июня по 1 июля можно подавать документы на участие в выборах.