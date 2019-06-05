Налоговая реформа не вышла ростом

Рост инвестиций в США после налоговой реформы объясняется не столько удешевлением капитала за счет снижения нагрузки на бизнес, сколько выросшими ожиданиями увеличения потребительского спроса. К такому выводу пришла группа исследователей из Международного валютного фонда (МВФ). Эксперты поясняют, что увеличение госрасходов в рамках реформы и рост доходов в США также оказали поддержку спросу.

Напомним, американский акт о налоговой реформе был принят в декабре 2017 года. Ставка корпоративного налога была снижена с 35% до 21%, компании получили временные льготы, позволяющие уменьшать налоговую базу на размер сделанных капвложений. Также акт предусматривал меры для репатриации капиталов в США. Суммарные издержки бюджета от реализации реформы, по оценке Congressional Budget Office, составят $1,9 трлн недополученных доходов в течение десяти лет.

По расчетам экспертов МВФ, рост инвестиций в США к концу 2018 года оказался на 4,5% выше большинства прогнозов, сделанных до утверждения реформы. Основным драйвером роста капвложений стало усиление спроса — компании принимали решения инвестировать средства в ожидании более высокого уровня потребления. Согласно результатам опросов, только 15–25% американских компаний связали увеличение капвложений с изменениями в Налоговом кодексе. Более того, у компаний, входящих в индекс широкого рынка S&P 500, лишь около 20% дополнительной прибыли было направлено на инвестиции, остальные средства пошли на обратный выкуп акций, выплаты дивидендов и прочие цели.

Итоговое влияние реформы на рост инвестиций пока является более слабым, чем при предыдущих раундах снижения налогов: на основании прогноза, в октябре—декабре 2018 года к аналогичному периоду 2017 года прирост вложений должен был составить 5,2 процентного пункта (п. п.), а влияние на рост ВВП — 1,3 п. п. По факту же первый показатель оказался выше на 3,5 п. п., а второй — лишь на 0,7 п. п. И это при том, что, согласно статистическим данным, наиболее выраженным эффект от налоговых реформ бывает именно в первый год их реализации. Недостаточно высокий рост вложений авторы объясняют, в частности, увеличением неопределенности — на ожидания компаний негативно повлияли торговые споры США.

Татьяна Едовина