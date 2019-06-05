Соревнуются сто учений

За последний год число китайских студентов, обучающихся в российских вузах, увеличилось более чем на 10%, а чаще всего граждане КНР выбирали для обучения московские, санкт-петербургские и дальневосточные вузы. Об этом в начале недели на встрече с журналистами государственных средств массовой информации Китайской Народной Республики рассказал министр высшего образования и науки РФ Михаил Котюков. Эксперты считают, что такой прирост связан с увеличением количества краткосрочных программ и большим количеством квот для иностранных граждан.

Михаил Котюков со ссылкой на данные Федерального государственного центра социологических исследований (ФГАНУ «Социоцентр») рассказал, что по сравнению с предшествующим годом число граждан КНР, обучавшихся в российских вузах, увеличилось более чем на 10%, а за последние семь лет оно увеличилось практически вдвое. Всего, по данным Министерства образования и науки за 2018 год, в российских вузах учатся 30 тыс. граждан КНР (по данным «Социоцентра», в 2015/16 академическом году в России обучалось чуть более 22 тыс. китайских студентов).

Михаил Котюков также рассказал, что в 2017/18 учебном году граждане КНР обучались в вузах, расположенных в 85 российских городах. Чаще всего они выбирали московские, петербургские и дальневосточные вузы, а лидером по количеству китайских студентов стал МГУ им. М. В. Ломоносова. Вторую строчку занимает Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, на третьем месте по количеству студентов из КНР — Санкт-Петербургский государственный университет, а замыкают пятерку лидеров Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена и Российский университет дружбы народов.

Основные специальности, по которым обучаются граждане КНР в российских вузах,— гуманитарно-социальные. Чаще всего это такие специализации, как русский язык (включая языкознание и литературоведение), экономика и управление, а также ряд инженерно-технических специальностей, связанных со строительством и машиностроением. По программам магистратуры и аспирантуры граждане КНР в России чаще изучают искусство, педагогику, экономику и управление. Студенты из КНР обычно выбирают государственные вузы и очную форму обучения — по данным «Социоцентра», из всех китайских студентов, обучающихся в России в 2017/18 учебном году, всего чуть более 700 человек выбрали заочное отделение.

В ФГАНУ «Социоцентр» отмечают, что скачок численности китайских студентов в российских вузах произошел именно в последние годы. Такую динамику социологи центра связывают с реализацией текущей стратегии развития КНР «Один пояс — один путь», в которой РФ рассматривается как политико-экономический партнер. Однако часть экспертов считают, что тенденция связана с изменением системы подсчета и увеличением количества краткосрочных программ обучения. Так, руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов называет три основные причины прироста: «Во-первых, раньше учитывались как приехавшие на обучение только те, кто приезжал на несколько лет, а теперь учли и тех, кто приезжает на краткосрочные программы и курсы. Во-вторых, раньше в России было значительно меньше популярных в Китае краткосрочных программ. Теперь их число увеличили, и приезжающих стало больше. В-третьих, Россия наконец стала распознаваться как отдельный образовательный бренд. Раньше сюда ехали те, кто не мог поступить ни в США, ни в Европу, ни в нормальные вузы в Китае. Теперь Россия медленно вошла в категорию стран, где получать образование относительно престижно, причем касается это не только Москвы и Питера, но и региональных вузов». При этом господин Маслов отмечает, что если «в США и Европе все образование платное, то в РФ оно для большого числа иностранцев бесплатное». «Конечно, студенты по квотам не приносят никакого дохода государству, но приносят его вузам, которые за каждого такого студента от государства получают деньги»,— говорит он.

В пресс-службе проекта «5–100», предусматривающего выход пяти российских высших учебных заведений в топ-100 глобальных рейтингов к 2020 году, “Ъ” рассказали, что иностранных студентов в России привлекают «обучение по уникальным специальностям», а также «относительно невысокая плата за обучение и стоимость жизни в стране». Там также отметили, что в настоящее время в КНР признаются дипломы 542 российских вузов.

Напомним, в рамках национального проекта «Образование» количество иностранных студентов, которые обучаются в российских вузах, к концу 2024 года должно составить около 425 тыс. человек. Сейчас совместные с Китаем образовательные программы существуют во многих российских вузах, включая РУДН, Санкт-Петербургский педагогический университет, Дальневосточный федеральный университет, НИТУ МИСиС, Новосибирский госуниверситет, Томский политехнический и Томский государственный университеты.

Ксения Миронова, Михаил Коростиков