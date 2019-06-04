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Цифровые мосты

Почему необходим программный подход к развитию экономики и бизнеса


Российские власти предлагают воспринимать переход к цифровой экономике как историческую неизбежность. Не будет большим преувеличением сказать, что для самого бизнеса это вопрос выживания, а скорость адаптации к новым реалиям станет, возможно, ключевым и решающим фактором на пути к цифровизации. На выходе — развитие экосистемы для цифровой экономики, экспортного потенциала российского бизнеса, обеспечения национальной безопасности и обмена данными как между госорганами, так и между бизнесом и населением.

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Российские специалисты в области информационных технологий высоко ценятся во всем мире. Но лишь единицы из тысяч ИТ-продуктов, разработанных в нашей стране, успешно продаются на глобальном рынке. Компаниям, стремящимся к международной экспансии, для успеха нужна поддержка от государства и партнёрство с сильными глобальными игроками.

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Мы устали от бесконечного потока рекламы. Нас уже невозможно завоевать красивыми картинками и обещаниями беззаботного будущего. Мы — потребители, хотим, чтобы сервисы и продукты делали жизнь легче и приятнее. Чтобы эмоции, которые возникают в процессе потребления, давали ресурс, а не отбирали энергию и время. Те компании, которые лучше других справляются с этой задачей, снимают сливки.
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