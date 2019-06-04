Цифровые мосты

Российские власти предлагают воспринимать переход к цифровой экономике как историческую неизбежность. Не будет большим преувеличением сказать, что для самого бизнеса это вопрос выживания, а скорость адаптации к новым реалиям станет, возможно, ключевым и решающим фактором на пути к цифровизации. На выходе — развитие экосистемы для цифровой экономики, экспортного потенциала российского бизнеса, обеспечения национальной безопасности и обмена данными как между госорганами, так и между бизнесом и населением.

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