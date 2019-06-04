Большой стране — большая взятка

Крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции — к такому выводу пришли исследователи Всемирного банка (ВБ), проанализировавшие данные опросов предпринимателей. Исходя из этого, ВБ рекомендует крупным государствам вести более строгий мониторинг за деятельностью чиновников и жестче наказывать коррупционеров. Выдав такую неоднозначную рекомендацию, эксперты ВБ признались, что объяснить механизм выявленной ими корреляции они не могут.

В новом рабочем докладе эксперты Всемирного банка напоминают о том, что до сих пор не существует достоверных данных, позволяющих понять, почему одни страны оказываются более подвержены коррупции, чем другие. В ВБ попробовали связать это явление с размером стран, проанализировав данные опросов представителей почти 48 тыс. компаний из 135 государств (респонденты сообщали об опыте взаимодействия с чиновниками с 2008 по 2016 год). Оценивалась как общая коррупция — то есть размер взяток, уплачиваемых бизнесом, «чтобы все работало», так и мелкая — призванная облегчить конкретные трансакции (подключение к коммуникациям, получение лицензии и прочее). Размеры стран оценивались как по численности населения, так и по площади их территории.

В ВБ отмечают, что существующие модели коррупции объясняют ее либо в терминах преступления и наказания, либо — взаимодействия принципала и агента. В первом случае предполагается, что чиновник выбирает оптимальный уровень коррупции, соотнося выгоду (взятки) и издержки (риск быть пойманным, потерять работу и пенсию). В этой модели коррупция будет ниже при более высоких зарплатах чиновников, большей неотвратимости и суровости наказания.

При второй модели коррупция возрастает, когда принципалы (граждане), избирающие агентов (политиков), не обладают достаточной информацией для контроля их коррупционного поведения. Несовершенный мониторинг стимулирует чиновников злоупотреблять полномочиями и вводить потенциально коррупциогенные нормы. Средством борьбы в этом случае является больший контроль власти со стороны общества и увеличение горизонтальной конкуренции внутри самого правительства. При этом размер страны, по мнению экономистов ВБ, коррелирует с качеством управления. Преимуществами больших государств могут считаться более низкие издержки на общественные блага на душу населения, более эффективная система налогообложения, меньшие расходы на оборону на душу населения, большая производительность за счет специализации, большие возможности для перераспределения доходов. В то же время большая культурная и языковая гетерогенность крупных стран может затруднять достижение консенсуса для проведения реформ, а административные расходы растут пропорционально размеру территории. Первая группа факторов в этой модели будет способствовать снижению уровня коррупции за счет более эффективной бюрократии, лучшего исполнения законов и качества институтов, вторая, напротив, приведет к ухудшению качества управления и повышению коррупционных рисков.

Эмпирические же данные показали, что уровень коррупции — как общей, так и мелкой — в больших странах выше, утверждают в ВБ. Например, в стране размером с Намибию уровень коррупции будет на 0,28 процентного пункта (или на 23% от среднего значения) ниже, чем в более населенном государстве, сравнимом с Марокко. Поэтому крупным странам необходимо усиливать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпированных чиновников сильнее, чем малым, отмечают в ВБ. Отметим, что, выдав такую неоднозначную рекомендацию, исследователи признались, что не смогли выявить механизм, отвечающий за вроде бы обнаруженную ими корреляцию.

Надежда Краснушкина