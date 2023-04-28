Первый разведчик советского кино

Популярность пришла к Донатасу Банионису после роли разведчика Ладейникова в фильме «Мертвый сезон» (кадр из фильма на фото) режиссера Саввы Кулиша. По словам актера, он специально не сильно старался на пробах, так как думал, что на эту роль его не возьмут. В то время сложился стереотип — разведчик должен быть высоким, стройным, энергичным. На главную роль в фильме прочили Вячеслава Тихонова, однако пробы для него закончились неудачей и роль досталась Банионису. Тем не менее, через 5 лет после этого Тихонов сыграл Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны»
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РИА Новости
Ладейников Баниониса был нетипичным для шпионского жанра в мировом масштабе: тихий, стеснительный, слишком много думающий и слишком мало действующий разведчик. «Путин захотел стать разведчиком, увидев меня в "Мертвом сезоне"»,— рассказал впоследствии актер в одном из интервью
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Ленфильм
Банионис сыграл главную роль в знаменитом фильме Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать» (кадр из фильма на фото), который часто называли образцом «советского вестерна». Председатель сельсовета Вайткус в исполнении Баниониса, уставший от войны и политики, оказывается с приходом советской власти «между молотом и наковальней». Картина была признана журналом «Советский экран» лучшим советским фильмом года, однако в Литве ее приняли неоднозначно
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РИА Новости
Так говорил режиссер Витаутас Жалакявичюс о Банионисе: «Баниониса называли "интеллектуальным" актером. Банионис — глубоко чувствующий, лепящий образ "вовнутрь", он строит интерьер души, строит лабиринты познания. Его перевоплощения не требуют от него каких-либо психологических переустройств. Его внешность — внутри, его лицо — внутри, оно соткано из эмоций»
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РИА Новости
Одной из лучших работ Баниониса в кино считается роль доктора Криса Кельви в «Солярисе» Андрея Тарковского. Несмотря на «Гран-при» Каннского кинофестиваля, сразу после выхода картина была принята достаточно холодно. «Я понял, что это поэтическая, философская картина, которая никому не нужна, — говорил Банионис впоследствии. — Помню, получал письма со словами: "Донатас Юозович, все зрители вас очень просят: больше в такой халтуре, как "Солярис", никогда не снимайтесь". "Солярис" — одна из загадочных картин, в которой мне до сих пор не все понятно. Думаю, мало кто ее до конца понимает»
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Рудольф Алфимов/РИА Новости
«С Андреем Тарковским была действительно интересная творческая работа. Но я далеко не всем в ней остался удовлетворен. Я старался играть по-своему… Вы ведь читали сам роман Станислава Лема? Не читали? Так вот: у Лема философия романа "Соляриса" и поведение его главного героя находятся в иной немного плоскости, нежели трактовал Тарковский»
На фото: режиссер Андрей Тарковский (в центре) репетирует с Донатасом Банионисом и Натальей Бондарчук сцену из кинофильма «Солярис»
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РИА Новости
Несмотря на огромную востребованность в кино, с театральной сценой актер не порывал никогда. Возглавив в 1980 году родной Паневежисский театр, он фактически спас его от исчезновения. Вплоть до 1988 года он ставил спектакли и играл сам. В 1990-х годах он появился в целом ряде спектаклей: «Миндаугас» Юстинаса Марцинкевичюса, «Любовные письма» Альберта Гарни, «На Золотом озере» Эрнеста Томпсона, «Круг» Сомерсета Моэма
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Фотоархив журнала «Огонек»
О своем учителе артистической профессии, литовце Юозасе Мильтинисе Донатас говорил так: «Он учил нас, что в жизни мы обычные люди, а на сцене должны полностью вжиться в нужный образ, отдать себя без остатка. Учитывая, что я пришел в театр в 17 лет и в таких условиях учился и работал как минимум 8-10 лет, то такая школа наложила отпечаток на всю мою дальнейшую актерскую жизнь»
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Фотоархив журнала «Огонек»
Сыгравший во многих популярных советских фильмах, Донатас Банионис обладал сильным литовским акцентом, поэтому его, как правило, озвучивали другие актеры. Собственный голос Баниониса можно услышать в фильме «Берегись автомобиля», где он, играя пастора, разговаривал с Деточкиным и пересчитывал деньги по-литовски, а также в картинах «Змеелов», и «Операция "Трест"»
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Фотоархив журнала «Огонек»
«Кино я с детства любил. Но билеты на сеанс стоили дорого. Всеми способами пытался попасть в зал. Для того чтобы купить билет, иногда экономил на еде. Была у меня тогда мечта наняться юнгой на корабль, чтобы доплыть до Америки. Там пойти в Голливуд — и стать звездой»
Донатас Банионис — лауреат Государственных премий СССР (1967-го и 1977-го годов), лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премия за лучшую мужскую роль» (1966-го года). Кроме того, он был награжден национальной премией в области культуры и искусства Литвы, Большим командорским крестом ордена «За заслуги перед Литвой»
На фото: президент Литвы Далей Грибаускайте и актер Донатас Банионис, 2014 год
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Коммерсантъ / Robertas Daсkus
Донатас Банионис умер 4 сентября 2014 года на 91-м году жизни. В последние годы у актера были проблемы с сердцем, он перенес процедуру по установке сердечного стимулятора и прошел длительный курс реабилитации. За свою жизнь Банионис сыграл порядка 100 ролей в театре и около 80 — в кино