Первый разведчик советского кино

Одной из лучших работ Баниониса в кино считается роль доктора Криса Кельви в «Солярисе» Андрея Тарковского. Несмотря на «Гран-при» Каннского кинофестиваля, сразу после выхода картина была принята достаточно холодно. «Я понял, что это поэтическая, философская картина, которая никому не нужна, — говорил Банионис впоследствии. — Помню, получал письма со словами: "Донатас Юозович, все зрители вас очень просят: больше в такой халтуре, как "Солярис", никогда не снимайтесь". "Солярис" — одна из загадочных картин, в которой мне до сих пор не все понятно. Думаю, мало кто ее до конца понимает»

Фото: Рудольф Алфимов/РИА Новости