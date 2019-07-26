С 1 августа газету «Коммерсантъ» можно будет бесплатно читать в автомобилях категории «Комфорт» компании МОСТАКСИ .

Специальное предложение для новых клиентов МОСТАКСИ : скидка 10% на обратную поездку.

- МОСТАКСИ – проект, созданный в 2012 году с целью предоставления жителям и гостям Москвы услуги такси в качестве эффективного городского транспорта с сервисом мирового уровня;

- Приоритет компании - это безопасность пассажиров и высокий уровень сервиса и комфорта;

- У МОСТАКСИ – собственный автопарк и жесткий отбор водителей

- Водители МОСТАКСИ завоевали 1 и 2 призовые места в московском этапе профессионального конкурса «Лучший водитель России-2018»;

- Каждый день перед выходом на линию водители проходят медицинский осмотр, а автомобили проходят проверку технического состояния;

- Оформление заказа любым удобным для Вас способом – звонок в колл-центр, мобильное приложение, сайт mostaxi.ru

- Дополнительный сервис в каждом автомобиле – бесплатный wi-fi и детское кресло/бустер, конфеты, специальные предложения от компаний-партнеров МОСТАКСИ