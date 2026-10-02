02.10.2026, 16:28

Танцы в круге дольше века Зданию Волковского театра в Ярославле исполнилось 115 лет

Зданию театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле исполнилось 115 лет. Оно было открыто 28 сентября 1911 года. Театр на этом месте существовал еще с начала XIX столетия. Проект нового здания был выбран на всероссийском конкурсе, жюри возглавлял Федор Шехтель. Конкурс выиграл молодой московский архитектор Николай Спирин. Его проект в стиле ампир напоминает постройки знаменитого архитектора Доминико Жилярди. Однако корни здания, ставшего символом Ярославля, уходят в архитектуру Парижа. Авторский взгляд Николая Спирина наиболее ярко проявился в оформлении фасадов театра и интерьера зрительного зала. О традициях и новаторстве проекта — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».