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Танцы в круге дольше века

Зданию Волковского театра в Ярославле исполнилось 115 лет

Зданию театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле исполнилось 115 лет. Оно было открыто 28 сентября 1911 года. Театр на этом месте существовал еще с начала XIX столетия. Проект нового здания был выбран на всероссийском конкурсе, жюри возглавлял Федор Шехтель. Конкурс выиграл молодой московский архитектор Николай Спирин. Его проект в стиле ампир напоминает постройки знаменитого архитектора Доминико Жилярди. Однако корни здания, ставшего символом Ярославля, уходят в архитектуру Парижа. Авторский взгляд Николая Спирина наиболее ярко проявился в оформлении фасадов театра и интерьера зрительного зала. О традициях и новаторстве проекта — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
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Первое здание ярославского театра на современной площади Волкова было деревянным, его построил в 1819 году архитектор и страстный театрал Петр Паньков. Он же содержал театр

Первое здание ярославского театра на современной площади Волкова было деревянным, его построил в 1819 году архитектор и страстный театрал Петр Паньков. Он же содержал театр

Фото: театр им. Ф. Волкова

Второе здание театра было построено в 1882 году уже на средства городских властей

Второе здание театра было построено в 1882 году уже на средства городских властей

Фото: театр им. Ф. Волкова

Проект нового здания театра архитектора Николая Спирина, победившего на всероссийском конкурсе в 1909 году. Всего на конкурс поступило 65 проектов

Проект нового здания театра архитектора Николая Спирина, победившего на всероссийском конкурсе в 1909 году. Всего на конкурс поступило 65 проектов

Фото: театр им. Ф. Волкова

Здание театра по проекту Николая Спирина было построено в 1911 году. Через Театральную площадь к нему была проложена асфальтовая дорожка

Здание театра по проекту Николая Спирина было построено в 1911 году. Через Театральную площадь к нему была проложена асфальтовая дорожка

Фото: театр им. Ф. Волкова

Проект получил название «Танцующие фигуры в круге» – по скульптурной композиции на фронтоне. Вокруг Аполлона расположились Мельпомена и Талия – музы трагедии и комедии. Автором композиции стал скульптор Степан Пожильцов

Проект получил название «Танцующие фигуры в круге» – по скульптурной композиции на фронтоне. Вокруг Аполлона расположились Мельпомена и Талия – музы трагедии и комедии. Автором композиции стал скульптор Степан Пожильцов

Фото: Зоя Голицына

Архитектор Николай Спирин на фоне скульптур

Архитектор Николай Спирин на фоне скульптур

Фото: театр им. Ф. Волкова

Здание театра в Ярославле напоминает постройки швейцарского архитектора Доминико Жилярди, в частности здание музыкального павильона Конного двора в подмосковной усадьбе Кузьминки (на фото), а также ряд других

Здание театра в Ярославле напоминает постройки швейцарского архитектора Доминико Жилярди, в частности здание музыкального павильона Конного двора в подмосковной усадьбе Кузьминки (на фото), а также ряд других

Фото: wikimedia.org

Однако есть сходство и с более ранним зданием – Отелем Гимар в Париже (1770 год, на фото) французского архитектора Клода-Николя Леду. Здание не сохранилось

Однако есть сходство и с более ранним зданием – Отелем Гимар в Париже (1770 год, на фото) французского архитектора Клода-Николя Леду. Здание не сохранилось

Фото: wikimedia.org

Яркой чертой фасадов нового театра стали барельефы, которые вместе со скульптурной группой являются частью единого замысла: покровитель искусств Аполлон и музы. Семь оставшихся муз размещены на барельефах

Яркой чертой фасадов нового театра стали барельефы, которые вместе со скульптурной группой являются частью единого замысла: покровитель искусств Аполлон и музы. Семь оставшихся муз размещены на барельефах

Фото: Зоя Голицына

Помимо муз на барельефах присутствуют и вакханки, спутницы бога Диониса

Помимо муз на барельефах присутствуют и вакханки, спутницы бога Диониса

Фото: Зоя Голицына

Барельефы объединены в четыре сюжета: Музыка, Танец, Пение и Декламация (на фото)

Барельефы объединены в четыре сюжета: Музыка, Танец, Пение и Декламация (на фото)

Фото: Зоя Голицына

На одном из барельефов изображен путто, образ которого восходит к Амуру. В эпоху Ренессанса путти часто изображались вместе с вакханками

На одном из барельефов изображен путто, образ которого восходит к Амуру. В эпоху Ренессанса путти часто изображались вместе с вакханками

Фото: Зоя Голицына

Дионис на фасаде театра. Изображение многократно повторено в интерьере

Дионис на фасаде театра. Изображение многократно повторено в интерьере

Фото: Зоя Голицына

В оформлении зрительного зала тема античности продолжается большим живописным фризом (на фото в правом верхнем углу) «Торжество Диониса, или Рождение театра»

В оформлении зрительного зала тема античности продолжается большим живописным фризом (на фото в правом верхнем углу) «Торжество Диониса, или Рождение театра»

Фото: театр им. Ф. Волкова

Фриз создал художник Николай Верхотуров. Сюжет танца перекликается с барельефом на фасаде

Фриз создал художник Николай Верхотуров. Сюжет танца перекликается с барельефом на фасаде

Фото: Зоя Голицына

Фрагмент фриза. Справа – мотив античной скульптуры мальчика, вынимающего занозу

Фрагмент фриза. Справа – мотив античной скульптуры мальчика, вынимающего занозу

Фото: Зоя Голицына

Обращение к образам Аполлона и Диониса отсылает к идеям Фридриха Ницше, изложенным в работе «Рождение трагедии из духа музыки»

Обращение к образам Аполлона и Диониса отсылает к идеям Фридриха Ницше, изложенным в работе «Рождение трагедии из духа музыки»

Фото: Зоя Голицына

В одной из сцен художник изобразил архитектора Николая Спирина (третий справа)

В одной из сцен художник изобразил архитектора Николая Спирина (третий справа)

Фото: театр им. Ф. Волкова

Архитектор Николай Спирин после победы в конкурсе и строительства театра остался в Ярославле до конца своей жизни. Он был расстрелян 4 октября 1938 года около деревни Селифонтово по вымышленному обвинению

Архитектор Николай Спирин после победы в конкурсе и строительства театра остался в Ярославле до конца своей жизни. Он был расстрелян 4 октября 1938 года около деревни Селифонтово по вымышленному обвинению

Фото: театр им. Ф. Волкова

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Первое здание ярославского театра на современной площади Волкова было деревянным, его построил в 1819 году архитектор и страстный театрал Петр Паньков. Он же содержал театр

Фото: театр им. Ф. Волкова

Второе здание театра было построено в 1882 году уже на средства городских властей

Фото: театр им. Ф. Волкова

Проект нового здания театра архитектора Николая Спирина, победившего на всероссийском конкурсе в 1909 году. Всего на конкурс поступило 65 проектов

Фото: театр им. Ф. Волкова

Здание театра по проекту Николая Спирина было построено в 1911 году. Через Театральную площадь к нему была проложена асфальтовая дорожка

Фото: театр им. Ф. Волкова

Проект получил название «Танцующие фигуры в круге» – по скульптурной композиции на фронтоне. Вокруг Аполлона расположились Мельпомена и Талия – музы трагедии и комедии. Автором композиции стал скульптор Степан Пожильцов

Фото: Зоя Голицына

Архитектор Николай Спирин на фоне скульптур

Фото: театр им. Ф. Волкова

Здание театра в Ярославле напоминает постройки швейцарского архитектора Доминико Жилярди, в частности здание музыкального павильона Конного двора в подмосковной усадьбе Кузьминки (на фото), а также ряд других

Фото: wikimedia.org

Однако есть сходство и с более ранним зданием – Отелем Гимар в Париже (1770 год, на фото) французского архитектора Клода-Николя Леду. Здание не сохранилось

Фото: wikimedia.org

Яркой чертой фасадов нового театра стали барельефы, которые вместе со скульптурной группой являются частью единого замысла: покровитель искусств Аполлон и музы. Семь оставшихся муз размещены на барельефах

Фото: Зоя Голицына

Помимо муз на барельефах присутствуют и вакханки, спутницы бога Диониса

Фото: Зоя Голицына

Барельефы объединены в четыре сюжета: Музыка, Танец, Пение и Декламация (на фото)

Фото: Зоя Голицына

На одном из барельефов изображен путто, образ которого восходит к Амуру. В эпоху Ренессанса путти часто изображались вместе с вакханками

Фото: Зоя Голицына

Дионис на фасаде театра. Изображение многократно повторено в интерьере

Фото: Зоя Голицына

В оформлении зрительного зала тема античности продолжается большим живописным фризом (на фото в правом верхнем углу) «Торжество Диониса, или Рождение театра»

Фото: театр им. Ф. Волкова

Фриз создал художник Николай Верхотуров. Сюжет танца перекликается с барельефом на фасаде

Фото: Зоя Голицына

Фрагмент фриза. Справа – мотив античной скульптуры мальчика, вынимающего занозу

Фото: Зоя Голицына

Обращение к образам Аполлона и Диониса отсылает к идеям Фридриха Ницше, изложенным в работе «Рождение трагедии из духа музыки»

Фото: Зоя Голицына

В одной из сцен художник изобразил архитектора Николая Спирина (третий справа)

Фото: театр им. Ф. Волкова

Архитектор Николай Спирин после победы в конкурсе и строительства театра остался в Ярославле до конца своей жизни. Он был расстрелян 4 октября 1938 года около деревни Селифонтово по вымышленному обвинению

Фото: театр им. Ф. Волкова

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