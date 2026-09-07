07.09.2026, 20:53

Со льда в вечность В Ярославле почтили память разбившейся 15 лет назад команды «Локомотив»

В Ярославле 7 сентября вспоминали хоккейную команду «Локомотив», погибшую в авиакатастрофе ровно 15 лет назад. В этот день панихиды в память о погибших прошли на Леонтьевском кладбище и у мемориала на месте гибели. Цветы к памятникам возложили официальные лица, сотни ярославцев и гости, в числе которых хоккейная команда «Шанхай Дрэгонс», прибывшая на очередной матч с «Локомотивом». Как прошел день памяти хоккейной трагедии — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».