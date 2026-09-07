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Со льда в вечность

В Ярославле почтили память разбившейся 15 лет назад команды «Локомотив»

В Ярославле 7 сентября вспоминали хоккейную команду «Локомотив», погибшую в авиакатастрофе ровно 15 лет назад. В этот день панихиды в память о погибших прошли на Леонтьевском кладбище и у мемориала на месте гибели. Цветы к памятникам возложили официальные лица, сотни ярославцев и гости, в числе которых хоккейная команда «Шанхай Дрэгонс», прибывшая на очередной матч с «Локомотивом». Как прошел день памяти хоккейной трагедии — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
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У памятника капитану «Локомотива» Ивану Ткаченко на Леонтьевском кладбище в Ярославле

У памятника капитану «Локомотива» Ивану Ткаченко на Леонтьевском кладбище в Ярославле

Фото: Аким Михайлов

Мемориал памяти команды на кладбище

Мемориал памяти команды на кладбище

Фото: Правительство Ярославской области

Игроки ХК «Шанхай Дрэгонс» на Леонтьевском кладбище. Команда прибыла в Ярославль на матч с «Локомотивом»

Игроки ХК «Шанхай Дрэгонс» на Леонтьевском кладбище. Команда прибыла в Ярославль на матч с «Локомотивом»

Фото: ХК «Шанхай Дрэгонс»

Родные и близкие пришли почтить память погибших хоккеистов

Родные и близкие пришли почтить память погибших хоккеистов

Фото: ХК «Шанхай Дрэгонс»

Олимпийский чемпион, президент ХК «Шанхай Дрэгонс» Илья Ковальчук (слева) и генменеджер клуба Евгений Артюхин

Олимпийский чемпион, президент ХК «Шанхай Дрэгонс» Илья Ковальчук (слева) и генменеджер клуба Евгений Артюхин

Фото: Аким Михайлов

Игроки «Шанхай Дрэгонс» возлагают цветы к мемориалу

Игроки «Шанхай Дрэгонс» возлагают цветы к мемориалу

Фото: ХК «Шанхай Дрэгонс»

На Леонтьевском кладбище в Ярославле похоронены 14 из 37 погибших членов команды

На Леонтьевском кладбище в Ярославле похоронены 14 из 37 погибших членов команды

Фото: ХК «Шанхай Дрэгонс»

Цветы у «Арены-2000. Локомотив» возлагают президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев, первый заместитель генерального директора «РЖД» Сергей Кобзев, губернатор Михаил Евраев, зампред правительства области Вера Даргель (справа налево)

Цветы у «Арены-2000. Локомотив» возлагают президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев, первый заместитель генерального директора «РЖД» Сергей Кобзев, губернатор Михаил Евраев, зампред правительства области Вера Даргель (справа налево)

Фото: Правительство Ярославской области

Памятник «Хоккейное братство» у «Арены-2000». Он представляет собой улетающие в небо хоккейные клюшки

Памятник «Хоккейное братство» у «Арены-2000». Он представляет собой улетающие в небо хоккейные клюшки

Фото: Правительство Ярославской области

В памятных мероприятиях участвовали родственники погибших хоккеистов и членов команды

В памятных мероприятиях участвовали родственники погибших хоккеистов и членов команды

Фото: Правительство Ярославской области

Мемориал в селе Туношна на месте, где произошла авиакатастрофа. На перилах повязаны шарфы болельщиков различных хоккейных клубов. Их оставляют приезжающие на место трагедии

Мемориал в селе Туношна на месте, где произошла авиакатастрофа. На перилах повязаны шарфы болельщиков различных хоккейных клубов. Их оставляют приезжающие на место трагедии

Фото: Правительство Ярославской области

Авиакатастрофа с самолетом Як-42 произошла 7 сентября 2011 года в 15:59. Спустя 15 лет на месте трагедии памятная церемония началась именно в это время

Авиакатастрофа с самолетом Як-42 произошла 7 сентября 2011 года в 15:59. Спустя 15 лет на месте трагедии памятная церемония началась именно в это время

Фото: Зоя Голицына

Самолет упал недалеко от места впадения реки Туношонки в Волгу

Самолет упал недалеко от места впадения реки Туношонки в Волгу

Фото: Зоя Голицына

Панихида у часовни в Туношне

Панихида у часовни в Туношне

Фото: Зоя Голицына

7 сентября места памяти разбившейся команды посещают тысячи болельщиков

7 сентября места памяти разбившейся команды посещают тысячи болельщиков

Фото: Зоя Голицына

44 удара в колокол на месте трагедии символизировали число погибших в результате авиакатастрофы

44 удара в колокол на месте трагедии символизировали число погибших в результате авиакатастрофы

Фото: Зоя Голицына

Люди приходили к мемориалу с символами команды, одним из которых является медведь, изображенный на гербе Ярославля

Люди приходили к мемориалу с символами команды, одним из которых является медведь, изображенный на гербе Ярославля

Фото: Зоя Голицына

День катастрофы. В результате крушения самолета погибли 44 человека, включая 7 членов экипажа. Выжил один человек

День катастрофы. В результате крушения самолета погибли 44 человека, включая 7 членов экипажа. Выжил один человек

Фото: Вячеслав Юрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ярославцы возлагали к памятнику цветы и ставили зажженные свечи

Ярославцы возлагали к памятнику цветы и ставили зажженные свечи

Фото: Зоя Голицына

Матчи КХЛ 7 сентября начались с минуты молчания в память о «Локомотиве»

Матчи КХЛ 7 сентября начались с минуты молчания в память о «Локомотиве»

Фото: Зоя Голицына

Река Туношонка

Река Туношонка

Фото: Зоя Голицына

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У памятника капитану «Локомотива» Ивану Ткаченко на Леонтьевском кладбище в Ярославле

Фото: Аким Михайлов

Мемориал памяти команды на кладбище

Фото: Правительство Ярославской области

Игроки ХК «Шанхай Дрэгонс» на Леонтьевском кладбище. Команда прибыла в Ярославль на матч с «Локомотивом»

Фото: ХК «Шанхай Дрэгонс»

Родные и близкие пришли почтить память погибших хоккеистов

Фото: ХК «Шанхай Дрэгонс»

Олимпийский чемпион, президент ХК «Шанхай Дрэгонс» Илья Ковальчук (слева) и генменеджер клуба Евгений Артюхин

Фото: Аким Михайлов

Игроки «Шанхай Дрэгонс» возлагают цветы к мемориалу

Фото: ХК «Шанхай Дрэгонс»

На Леонтьевском кладбище в Ярославле похоронены 14 из 37 погибших членов команды

Фото: ХК «Шанхай Дрэгонс»

Цветы у «Арены-2000. Локомотив» возлагают президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев, первый заместитель генерального директора «РЖД» Сергей Кобзев, губернатор Михаил Евраев, зампред правительства области Вера Даргель (справа налево)

Фото: Правительство Ярославской области

Памятник «Хоккейное братство» у «Арены-2000». Он представляет собой улетающие в небо хоккейные клюшки

Фото: Правительство Ярославской области

В памятных мероприятиях участвовали родственники погибших хоккеистов и членов команды

Фото: Правительство Ярославской области

Мемориал в селе Туношна на месте, где произошла авиакатастрофа. На перилах повязаны шарфы болельщиков различных хоккейных клубов. Их оставляют приезжающие на место трагедии

Фото: Правительство Ярославской области

Авиакатастрофа с самолетом Як-42 произошла 7 сентября 2011 года в 15:59. Спустя 15 лет на месте трагедии памятная церемония началась именно в это время

Фото: Зоя Голицына

Самолет упал недалеко от места впадения реки Туношонки в Волгу

Фото: Зоя Голицына

Панихида у часовни в Туношне

Фото: Зоя Голицына

7 сентября места памяти разбившейся команды посещают тысячи болельщиков

Фото: Зоя Голицына

44 удара в колокол на месте трагедии символизировали число погибших в результате авиакатастрофы

Фото: Зоя Голицына

Люди приходили к мемориалу с символами команды, одним из которых является медведь, изображенный на гербе Ярославля

Фото: Зоя Голицына

День катастрофы. В результате крушения самолета погибли 44 человека, включая 7 членов экипажа. Выжил один человек

Фото: Вячеслав Юрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ярославцы возлагали к памятнику цветы и ставили зажженные свечи

Фото: Зоя Голицына

Матчи КХЛ 7 сентября начались с минуты молчания в память о «Локомотиве»

Фото: Зоя Голицына

Река Туношонка

Фото: Зоя Голицына

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