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Сто лет на ниточках

Ярославский театр кукол открыл сотый сезон

Ярославский театр кукол открыл юбилейный сезон, в котором он отметит свое 100-летие. Театр появился в Ярославле 1 марта 1927 года усилиями режиссера-любителя Марии Слободской. Первые спектакли артисты возили по клубам, школам, больницам и городским дворам на небольшой повозке. В день открытия сезона для зрителей устроили праздник: мастер-классы по созданию кукол, экскурсии по музею и фотогалерее, встречи с героями сказок и знакомство с театром Петрушки. Театр представил премьеру — спектакль «Руслан и Людмила» по мотивам поэмы Александра Пушкина. Подробности в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
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К открытию сезона Ярославский театр кукол подготовил праздничную программу. Гостей приветствует актер в образе Александра Пушкина

К открытию сезона Ярославский театр кукол подготовил праздничную программу. Гостей приветствует актер в образе Александра Пушкина

Фото: Зоя Голицына

Петрушка — первая кукла Ярославского театра кукол, принадлежавшая основательнице Марии Слободской. Кукла сделана из папье-маше, она участвовала в первом представлении театра

Петрушка — первая кукла Ярославского театра кукол, принадлежавшая основательнице Марии Слободской. Кукла сделана из папье-маше, она участвовала в первом представлении театра

Фото: Зоя Голицына

Первое представление театральной труппы состоялось в доме на улице Флотской. В сказке «Девочка и медведь» участвовал и Петрушка. Спустя сто лет персонаж также приветствовал гостей театра

Первое представление театральной труппы состоялось в доме на улице Флотской. В сказке «Девочка и медведь» участвовал и Петрушка. Спустя сто лет персонаж также приветствовал гостей театра

Фото: Зоя Голицына

Зрители театра кукол на празднике

Зрители театра кукол на празднике

Фото: Зоя Голицына

Гости праздника могли сфотографироваться в тантамаресках на тему истории театра

Гости праздника могли сфотографироваться в тантамаресках на тему истории театра

Фото: Зоя Голицына

Мастер-класс по созданию кукол

Мастер-класс по созданию кукол

Фото: Зоя Голицына

Экскурсия по галерее артистов театра

Экскурсия по галерее артистов театра

Фото: Зоя Голицына

В репертуаре театра сейчас более 50 спектаклей

В репертуаре театра сейчас более 50 спектаклей

Фото: Зоя Голицына

В музее Ярославского театра кукол

В музее Ярославского театра кукол

Фото: Зоя Голицына

Экспонаты музея и зрители

Экспонаты музея и зрители

Фото: Зоя Голицына

В 1936 году театр получил статус областного, а в ноябре 1983 года разместился в новом здании на площади Юности

В 1936 году театр получил статус областного, а в ноябре 1983 года разместился в новом здании на площади Юности

Фото: Зоя Голицына

Директор Ярославского ТЮЗа, в который входит театр кукол, Сергей Конев

Директор Ярославского ТЮЗа, в который входит театр кукол, Сергей Конев

Фото: Зоя Голицына

Некоторые спектакли Ярославского театра кукол сыграны более тысячи раз

Некоторые спектакли Ярославского театра кукол сыграны более тысячи раз

Фото: Зоя Голицына

Юбилейный сезон открылся премьерой спектакля «Руслан и Людмила» по мотивам поэмы А.С. Пушкина

Юбилейный сезон открылся премьерой спектакля «Руслан и Людмила» по мотивам поэмы А.С. Пушкина

Фото: Зоя Голицына

Колдунья Наина

Колдунья Наина

Фото: Зоя Голицына

Режиссером спектакля выступил Петр Васильев, работающий на стыке традиционного и современного театра

Режиссером спектакля выступил Петр Васильев, работающий на стыке традиционного и современного театра

Фото: Зоя Голицына

Князь Владимир и богатыри

Князь Владимир и богатыри

Фото: Зоя Голицына

Колдун Черномор и похищенная Людмила

Колдун Черномор и похищенная Людмила

Фото: Зоя Голицына

Художник-постановщик спектакля — Алевтина Торик, художник по свету — Павел Малкин, оригинальную музыку написал композитор Николай Морозов

Художник-постановщик спектакля — Алевтина Торик, художник по свету — Павел Малкин, оригинальную музыку написал композитор Николай Морозов

Фото: Зоя Голицына

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К открытию сезона Ярославский театр кукол подготовил праздничную программу. Гостей приветствует актер в образе Александра Пушкина

Фото: Зоя Голицына

Петрушка — первая кукла Ярославского театра кукол, принадлежавшая основательнице Марии Слободской. Кукла сделана из папье-маше, она участвовала в первом представлении театра

Фото: Зоя Голицына

Первое представление театральной труппы состоялось в доме на улице Флотской. В сказке «Девочка и медведь» участвовал и Петрушка. Спустя сто лет персонаж также приветствовал гостей театра

Фото: Зоя Голицына

Зрители театра кукол на празднике

Фото: Зоя Голицына

Гости праздника могли сфотографироваться в тантамаресках на тему истории театра

Фото: Зоя Голицына

Мастер-класс по созданию кукол

Фото: Зоя Голицына

Экскурсия по галерее артистов театра

Фото: Зоя Голицына

В репертуаре театра сейчас более 50 спектаклей

Фото: Зоя Голицына

В музее Ярославского театра кукол

Фото: Зоя Голицына

Экспонаты музея и зрители

Фото: Зоя Голицына

В 1936 году театр получил статус областного, а в ноябре 1983 года разместился в новом здании на площади Юности

Фото: Зоя Голицына

Директор Ярославского ТЮЗа, в который входит театр кукол, Сергей Конев

Фото: Зоя Голицына

Некоторые спектакли Ярославского театра кукол сыграны более тысячи раз

Фото: Зоя Голицына

Юбилейный сезон открылся премьерой спектакля «Руслан и Людмила» по мотивам поэмы А.С. Пушкина

Фото: Зоя Голицына

Колдунья Наина

Фото: Зоя Голицына

Режиссером спектакля выступил Петр Васильев, работающий на стыке традиционного и современного театра

Фото: Зоя Голицына

Князь Владимир и богатыри

Фото: Зоя Голицына

Колдун Черномор и похищенная Людмила

Фото: Зоя Голицына

Художник-постановщик спектакля — Алевтина Торик, художник по свету — Павел Малкин, оригинальную музыку написал композитор Николай Морозов

Фото: Зоя Голицына

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