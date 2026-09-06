06.09.2026, 12:00

Сто лет на ниточках Ярославский театр кукол открыл сотый сезон

Ярославский театр кукол открыл юбилейный сезон, в котором он отметит свое 100-летие. Театр появился в Ярославле 1 марта 1927 года усилиями режиссера-любителя Марии Слободской. Первые спектакли артисты возили по клубам, школам, больницам и городским дворам на небольшой повозке. В день открытия сезона для зрителей устроили праздник: мастер-классы по созданию кукол, экскурсии по музею и фотогалерее, встречи с героями сказок и знакомство с театром Петрушки. Театр представил премьеру — спектакль «Руслан и Людмила» по мотивам поэмы Александра Пушкина. Подробности в фотогалерее «Ъ-Ярославль».