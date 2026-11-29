Спрос на грузоперевозки в Сочи за год вырос на 5%
В октябре 2026 года спрос на услуги грузоперевозок в Сочи увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно сентября интерес к таким услугам вырос на 3%, следует из данных, которые «Ъ-Сочи» предоставили аналитики «Авито Услуг». При этом количество предложений на рынке за месяц увеличилось на 12%.
В Краснодарском крае динамика оказалась более выраженной: год к году спрос на грузоперевозки вырос на 14%. По сравнению с сентябрем существенных изменений не зафиксировано. В то же время количество предложений от исполнителей за месяц увеличилось на 9%.
Аналитики отметили, что в октябре рынок грузоперевозок в Сочи и Краснодарском крае продемонстрировал сезонный рост. При этом увеличение числа предложений может говорить об активизации исполнителей на фоне повышенного спроса.