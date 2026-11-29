При атаках БПЛА в Белгородской области погиб один человек, еще двое ранены
В результате ударов беспилотников ВСУ по Белгородской области один мирный житель погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.
В Шебекине беспилотник атаковал велосипедиста. Мужчина получил тяжелые ранения и скончался на месте.
В селе Святославка Ракитянского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. С непроникающим осколочным ранением затылочной области головы он получил необходимую помощь от врачей скорой на месте, лечение продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено. В селе Илек-Кошары из-за удара FPV-дрона был поврежден частный дом.
В поселке Майский пригородного Белгородского округа вследствие атаки БПЛА на грузовой автомобиль пострадал мужчина. С акубаротравмой он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывается необходимая помощь. Машина повреждена.
Разрушения инфраструктуры также зафиксированы в двух муниципалитетах. В селе Посохово Валуйского округа FPV-дрон ударил по частному дому — пострадали фасад и ограждение. В селе Березовка Борисовского округа беспилотник атаковал частный дом — повреждена кровля.
С утра 28 ноября до утра 29 ноября ВСУ 125 раз атаковали Белгородскую область. В результате никто не погиб, но в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах были ранены пять человек.