По данным полиции, 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-21041-30 ехал со стороны улицы Газпромовской в направлении Загородного шоссе, не рассчитал скорость, не справился с управлением и врезался в КамАЗ, который стоял посередине проезжей части во встречном направлении с включенными проблесковыми маячками.