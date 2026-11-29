В Оренбурге ВАЗ врезался в два КамАЗа и сбил четырех дорожных рабочих
Одного из пострадавших госпитализировали
ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Оренбурге вечером в воскресенье. Происшествие случилось на Нежинском шоссе напротив дома 1 «А». Об этом сообщает МВД «Оренбургское».
По данным полиции, 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-21041-30 ехал со стороны улицы Газпромовской в направлении Загородного шоссе, не рассчитал скорость, не справился с управлением и врезался в КамАЗ, который стоял посередине проезжей части во встречном направлении с включенными проблесковыми маячками.
После этого водитель легковой машины сбил четырех дорожных рабочих на проезжей части. Затем водитель ВАЗа врезался в другой автомобиль КамАЗ, который находился слева по ходу движения.
Все четверо дорожных рабочих получили травмы. Одного из них, 22-летнего мужчину, госпитализировали.