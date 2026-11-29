Авария на Автовской ТЭЦ оставила без тепла и света жителей двух районов Петербурга
Жители Московского и Кировского районов Санкт-Петербурга остались без отопления, горячей воды и электричества из-за аварии на Автовской ТЭЦ. Причиной стали неполадки на внутреннем трубопроводе станции. Об этом сообщили в ТГК-1.
Отключения затронули дома на улицах Маршала Казакова, Благодатной и Краснопутиловской, а также на проспектах Ветеранов и Юрия Гагарина.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ТГК-1, аварийные службы продолжают работать на месте происшествия. Специалисты пытаются восстановить параметры теплоносителя. Сроки устранения последствий аварии пока не называются.
UPD: как сообщили «Ъ Северо-Запад» в ТГК-1, ремонтные работы на станции завершены, параметры теплосети восстановлены.