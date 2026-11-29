Иван Бочаров, голкипер «Салавата», трудился в этот день в поте лица. Если бы не он, счет уже к середине второго периода был бы более крупный в пользу СКА. Но усилий Бочарова не хватило для того, чтобы остановить армейских нападающих во второй двадцатиминутке. На 33-й минуте тот же Короткий установил на табло 3:0, точно бросив со средней дистанции. А через без малого три минуты после прессинга СКА форвард Валентин Зыков получил пас в чужой зоне, не встретил на пути никого из соперников и коротким броском отправил шайбу в ближний угол. Так СКА повел 4:0, практически убив интригу в матче.