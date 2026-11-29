СКА отыгрался на «Салавате Юлаеве»
Петербургские хоккеисты разгромили гостей в Ледовом дворце
Хоккеисты СКА победили в матче чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» с разгромным счетом 6:1, забросив в ворота соперника в каждом из трех периодов по две шайбы. После этой победы армейский клуб вернулся в восьмерку сильнейших в Западной конференции, опередив на очко «Шанхайских драконов».
СКА необходимо было на мажорной ноте завершать домашнюю серию игр в чемпионате КХЛ, а то в последние дни на команду выплеснулось много критики. И было за что: петербуржцы уступили на «СКА Арене» ярославскому «Локомотиву» 2:3, потом казахстанскому «Барысу» 4:7. Интересно, что встреча с «Салаватом» состоялась в Ледовом дворце, где много лет проводил домашние матчи СКА — из-за того, что на «СКА Арене» дает концерты Дима Билан. Возможно, это как-то повлияло на то, что против уфимцев армейцы вышли с хорошим настроем. Причем он был подкреплен мастерством и желанием играть дисциплинировано на протяжении всего матча, что за игроками СКА не всегда наблюдается.
В первом периоде хозяева отправили в ворота гостей две шайбы, задав тон всей игре. Сначала в равных составах отличился защитник СКА Юрий Журавлев, перешедший в команду накануне сезона из «Автомобилиста»: это был его первый гол в КХЛ. Затем армейцы здорово разыграли большинство «4 на 3» и цели достиг могучий бросок форварда Матвея Короткого в «девятку».
Иван Бочаров, голкипер «Салавата», трудился в этот день в поте лица. Если бы не он, счет уже к середине второго периода был бы более крупный в пользу СКА. Но усилий Бочарова не хватило для того, чтобы остановить армейских нападающих во второй двадцатиминутке. На 33-й минуте тот же Короткий установил на табло 3:0, точно бросив со средней дистанции. А через без малого три минуты после прессинга СКА форвард Валентин Зыков получил пас в чужой зоне, не встретил на пути никого из соперников и коротким броском отправил шайбу в ближний угол. Так СКА повел 4:0, практически убив интригу в матче.
В третьем периоде армейцы провели еще две шайбы. Причем это случилось после того, как канадский форвард «Салавата» Девин Броссо на 54-й минуте размочил счет. Защитник СКА Андрей Педан, который мог ему помешать в этом эпизоде, потерял клюшку. После этого другой защитник хозяев — Егор Савиков — изящным броском в дальний угол реализовал еще одно численное преимущество СКА, добавив заброшенную шайбу к двум результативным передачам, которые он отдал в этой игре. А поставил точку во встрече нападающий Данил Аймурзин, завершивший размашистую контратаку армейцев: партнеры вывели его один на один с голкипером «Салавата».
СКА, обыграв соперника из Уфы, вернулся в зону плей-офф
Западной конференции КХЛ. Армейский клуб опережает на очко «Шанхайских драконов». Следующий матч чемпионата петербургская команда проведет 3 декабря в Магнитогорске против «Металлурга», где раньше трудился тренерский штаб армейцев во главе с Андреем Разиным. Он, к слову, назвал игру своей команды против «Салавата Юлаева» близкой к идеальной.