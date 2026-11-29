«Для Северо-Запада выгоды очевидны — от роста портовой загрузки до новых рабочих мест, все это даст интеграцию в глобальные цепочки поставок в обход перегруженных южных маршрутов»,— говорит Дмитрий Тортев. Правда, Минтранс уже предлагает финансировать достройку ледоколов за счет нового сбора с экспортеров — около 20 рублей за тонну груза, или 200 млрд рублей в целом. «Это означает, что часть бремени ляжет на грузоотправителей, а также на конечную стоимость товаров. То есть регулятор планирует идти по пути создания "ледокольного утильсбора". Такой подход может охладить оптимистичные планы масштабных частных инвестиций»,— поясняет господин Тортев.