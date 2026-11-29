Дальние перспективы
Севморпуть
Грузооборот Северного морского пути заметно увеличивается, причем растут объемы перевозок не только сырья, но и контейнерных грузов. Ожидается, что в ближайшее время Севморпуть станет круглогодичным, что повысит его привлекательность. Порты Петербурга, Мурманска и Архангельска, входящие в СМП, рассматриваются как элементы более длинного Трансарктического коридора, что даст новый импульс их развитию. Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие СМП тормозят высокая стоимость ледокольной проводки, отсутствие транспортного флота высокого ледового класса и слабое развитие портовой инфраструктуры.
Грузоперевозки по Северному морскому пути по итогам девяти месяцев 2026 года увеличились на 18% год к году и составили 31,7 млн тонн. В структуре перевозимых грузов почти 90% занимают углеводороды, остальное — контейнерные грузы.
При этом транзитные перевозки грузов, которые проходят по СМП, а не добываются в Арктике, в 2026 году могу увеличиться вдвое и составить 7 млн тонн, говорил директор по развитию СМП и Арктики — директор Арктической дирекции госкорпорации «Росатом» Владимир Панов.
Правда, аналитики считают, что больших перспектив для развития транзита по СМП нет. «Россия особых выгод от них не получит. Если же говорить о сквозных рейсах (например, из Владивостока в Мурманск или в Петербург), то здесь имеются определенные перспективы в части контейнерных грузов, однако эти перспективы упираются в уже известные сложности»,— полагает Виталий Чернов, начальник аналитического отдела ИАА «Портньюс».
Представители «Росатома» отмечают, что в рамках транзита растет контейнерный грузопоток: в текущем году число транзитных контейнеров рейсов выросло вдвое до 46, а объем перевозок превысит 600 тыс. тонн. Однако перевозку этих грузов тормозит отсутствие контейнеровозов высокого ледового класса и сомнительная экономическая целесообразность их строительства, считает Виталий Чернов.
Технические пределы круглогодичности
Что касается развития проекта, то федеральный центр делает акцент на том, что Севморпуть станет круглогодичным уже в 2027 году. «Сейчас власти говорят о том, что в следующем году сформируется флот из девяти ледоколов, который сможет обеспечить необходимый сервис с октября по апрель в Арктике»,— поясняет аналитик Telegram-канала Bonus Fabula Дмитрий Кумановский.
Кроме того, сформирована и необходимая грузовая база, напоминает он. В частности, развитие проекта «Роснефти» «Восток Ойл» и контейнерные перевозки NewNewShipping из КНР составят основу для круглогодичного судоходства по СМП. «Возможно, добавятся корейские контейнерные линии, если смогут обеспечить загрузку более 50% своих судов. Например, при отказе Южной Кореи от санкций и возврате в автомобильный бизнес в РФ с поставкой компонентов морем, о возможности чего уже было объявлено»,— говорит господин Кумановский.
Что тормозит развитие
Оценивая перспективы развития СМП, аналитики дают не столь оптимистичные прогнозы, как представители «Росатома». Господин Чернов указывает, что одна из главных проблем развития транспортного коридора — это сезонность. «Обеспечение круглогодичной навигации могло бы способствовать росту привлекательности инвестиций в соответствующие проекты развития портовой и другой транспортно-логистической инфраструктуры от Балтики до Владивостока»,— отмечает он.
Однако на сегодня обеспечение круглогодичности представляется действительно сложной задачей. «По заявлениям "Росатома», технически СМП уже может работать в качестве круглогодичной магистрали при условии ледовой проводки. Однако вопрос упирается в стоимость такой проводки и отсутствие транспортного флота высокого ледового класса»,— заключает эксперт.
Аналитики также говорят о том, что экономически обоснованным СМП станет пока лишь для некоторых видов грузов. Технически внесезонность уже возможна, но есть детали: пробиваемость льда и гидрография, говорит Сергей Фролов, управляющий партнер NEFT Research. «Глубины в проливах Санникова и Лаптева не позволяют проходить супертанкерам и крупным контейнеровозам, а обход с севера требует суперледоколов. Для коммерческого расписания нужен непрерывный ледокольный патруль и резерв на случай поломок или сжатия льдов»,— поясняет он.
Кроме того, вывоз СПГ, нефти и руды круглый год экономически обоснован. Груз «тяжелый», а контрактные обязательства по поставкам в Азию не терпят паузы, добавляет господин Фролов. А вот перевоз контейнеров и «скоропорта» зимой не оправдан. «Для контейнерной логистики, где каждый день простоя стоит миллионы рублей, зимний СМП проигрывает даже перегруженному Суэцу и Южному морскому пути вокруг Африки»,— уверен эксперт.
Перечисляя факторы, которые тормозят развитие СМП, господин Чернов называет высокую стоимость ледокольной проводки, отсутствие транспортного флота высокого ледового класса, а также недостаточное развитие портовой и обеспечивающей инфраструктуры.
Еще одна проблема — сложности со страхованием. «Международные страховщики не страхуют суда за пределами классического летне-осеннего окна без огромных надбавок за ледовый риск. Круглогодичный СМП полноценно заработает, когда найдутся страховые компании, которые сформируют понятную для судовладельцев систему покрытия арктических рисков»,— поясняет господин Фролов.
Интегрировать в Трансарктический коридор
Федеральный центр также обсуждает и следующий этап развития СМП — его интеграцию в более широкую транспортную рамку: от Балтики до Дальнего Востока. Эту задачу и решает проект Большого СМП, который в 2025 году получил новое название — Трансарктический транспортный коридор (ТТК).
Проект ТТК предполагает, что СМП протяженностью в 5,6 тыс. км расширится до 14,2 тыс. км и будет начинаться в Петербурге, а заканчиваться во Владивостоке. ТТК должен стать комплексной системой, которая объединит морской, железнодорожный и автомобильный транспорт, а такое позволит использовать потенциал Енисея, Оби и Лены. Путь объединит внутренние и внешнеторговые перевозки, а его целевым рынком станет Восточная Азия.
Некоторые аналитики считают, что у ТТК большие перспективы. «ТТК — это единственный морской круглогодичный, в два раза более короткий маршрут их Азии в Европу для БРИКС, идущий в обход проблемных морских проливов у побережья 20 стран. Развитие ТТК сейчас достигло точки перелома, и можно говорить о формировании нового независимого международного маршрута как конкурентного экономического и политического преимущества БРИКС»,— уверен господин Кумановский.
Однако, по мнению других аналитиков, ТТК не стоит считать экономически универсальным проектом. «Это в большей степени проект, относящийся к транспортной безопасности страны на фоне рисков в южных регионах России и на Ближнем Востоке. В экономическом плане он пока имеет смысл лишь как коридор для вывоза углеводородов, добываемых в Арктике»,— считает господин Чернов.
«Трансарктический коридор — это изолированный от внешнего контроля торговый коридор между Атлантикой и Тихим океаном. СМП гарантирует суверенитет российской внешней торговли. За это государство готово платить и субсидировать инфраструктуру»,— подчеркивает господин Фролов.
По его словам, экономика ТТК заключается в синергии регионов Сибири и Северо-Запада. Когда руда и металлы Сибири по Оби и Енисею выходят к СМП и идут на заводы и в порты Северо-Запада и Азии, возникает реальный мультипликатор ВРП, поясняет эксперт.
Есть и другие нюансы. «Главная проблема ТТК в том, захотят ли иностранные инвесторы, прежде всего китайские, капитализировать проект. Без дополнительных вложений изначальная цель в 80 млн тонн грузооборота к 2024 году была провалена, объем составил 38 млн тонн»,— говорит Дмитрий Тортев, член Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок комитета по защите конкуренции Госдумы. «В усовершенствовании нуждается и структура грузопотока, ведь 86% перевозимых грузов — это углеводороды. То есть пока мы получили еще один экспортный канал для сырья, а не универсальный транзитный коридор»,— комментирует он.
Перспективы для Северо-Запада
«Между тем ТТК — это не только арктический морской маршрут, но и инфраструктура для всего СЗФО: водные и речные пути замкнутся на порты в Арктике, потребуется расширение железнодорожных путей, которые свяжут Мурманск с Карелией и Петербургом»,— говорит господин Кумановский. Кроме того, арктические порты требуют обслуживающего флота малых судов и барж, которые будут производиться на верфях ОСК в Петербурге и Мурманске, добавляет он.
«Северо-Запад исторически проектировался как „окно в Европу". Когда оно закрылось, региональные порты столкнулись с угрозой превратиться в тупиковые локальные хабы. СМП дает им шанс стать „западными воротами" Арктики»,— напоминает господин Фролов. С развитием ТТК верфи региона смогут получать больше заказов на ремонт и обслуживание ледоколов и судов ледового класса — это гарантированные госзаказы и контракты «Росатома» и НОВАТЭКа на десятилетия вперед.
Кроме того, для поставок сырья сокращается транспортное плечо: поставка контейнеров с Дальнего Востока на Северо-Запад с учетом субсидирования обходится дешевле железнодорожного тарифа и разгружает перегруженный Восточный полигон РЖД. Порты Петербурга и Мурманска получают возможность формировать судовые партии не только для Китая, но и для снабжения арктических мегапроектов. «Полноценный экономический эффект наступит тогда, когда регион превратится в сервисную, судостроительную и технологическую столицу Севморпути»,— заключает Сергей Фролов.
«Для Северо-Запада выгоды очевидны — от роста портовой загрузки до новых рабочих мест, все это даст интеграцию в глобальные цепочки поставок в обход перегруженных южных маршрутов»,— говорит Дмитрий Тортев. Правда, Минтранс уже предлагает финансировать достройку ледоколов за счет нового сбора с экспортеров — около 20 рублей за тонну груза, или 200 млрд рублей в целом. «Это означает, что часть бремени ляжет на грузоотправителей, а также на конечную стоимость товаров. То есть регулятор планирует идти по пути создания "ледокольного утильсбора". Такой подход может охладить оптимистичные планы масштабных частных инвестиций»,— поясняет господин Тортев.
"Review Логистика". Приложение №221/Пот 30.11.2026, стр. 12