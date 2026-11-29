В СДЭК подготовку к переходу на ЭПД начали в марте. Дорабатывали личный кабинет, добавляли работу с данными иностранных водителей, арендованным и лизинговым транспортом, обновляли инструкции для партнеров. Благодаря этому доля отгрузок с полностью подписанной ЭТрН (электронной транспортной накладной) выросла с 9,4% в середине сентября до 31,7% в октябре. В «Лемана ПРО» тоже готовились заранее. «Для логистической системы, которая объединяет более 110 магазинов, 15 складских комплексов, сотни транспортных партнеров, одномоментный переход был невозможен. Поэтому мы выбрали поэтапный подход: тестировали процессы на отдельных объектах, подключали пилотных поставщиков и перевозчиков, дорабатывали IT-системы и параллельно обучали складской персонал. Отдельный блок посвятили работе с контрагентами. В результате за сентябрь — октябрь мы обработали более 100 тыс. входящих и исходящих ЭПД — это более чем в 14 раз выше показателей августа»,— делится Александр Боровков, руководитель по развитию «Лемана ПРО».