Разграничить зоны ответственности
Перевозочные документы
Переход на обязательные электронные перевозочные документы — одно из ключевых изменений в логистической за отрасли за последние годы. Оно затронуло всю цепочку — от грузоотправителей и экспедиторов до перевозчиков и получателей. Какое влияние на отрасль оказали эти изменения, разбиралась корреспондент Review Антонина Егорова.
С 1 сентября 2026 года вступил в силу 140-ФЗ, который предусматривает оформление через ГИС ЭПД определенных видов автомобильных, железнодорожных, авиационных и экспедиторских документов. Эксперты называют его ключевым этапом трансформации отрасли, поскольку изменения затрагивают саму культуру взаимодействия участников перевозки. Происходит четкое разграничение ролей: система разделяет зоны ответственности грузоотправителя, перевозчика, лица, осуществляющего погрузку, и складов ответственного хранения, что выравнивает правила игры в схемах с участием экспедиторов и защищает участников от недобросовестных контрагентов.
Главный эффект — формирование единой цифровой среды, где транспортный документооборот перестает быть просто бумажной волокитой, а становится управляемым элементом логистики и базой для дальнейшей автоматизации. Государство получает возможность формировать более прозрачную картину грузопотоков, а бизнес — сокращать время обработки документов, снижать риск ошибок и ускорять взаиморасчеты.
Оценивать глобальный эффект перехода пока рано, но масштаб внедрения уже впечатляет. По данным Минтранса России, только за первый месяц обязательного режима через ГИС ЭПД было оформлено более 39 млн документов, к системе подключилось свыше 545 тыс. компаний из 83 регионов. Это подтверждает, что цифровизация стала реальным отраслевым процессом, а не перспективой отдаленного будущего.
«Переход на обязательный электронный формат перевозочных документов — это прежде всего изменение операционной модели логистики, а не просто замена бумаги файлом. Участникам перевозки необходимо синхронизировать сведения о грузе, маршруте, сторонах сделки и факте выполнения операций. Ошибка, которая раньше исправлялась вручную на бумаге, теперь может затронуть несколько взаимосвязанных систем»,— отмечает Дмитрий Гинтовт, председатель комитета по развитию внешнеэкономической деятельности и импортозамещению Санкт-Петербургского отделения «Деловой России», генеральный директор и совладелец ООО «РТрансИнвест».
Потенциальный экономический эффект, по мнению эксперта, значителен: сокращается повторный ввод данных, ускоряется получение подтверждающих документов, появляются предпосылки для более быстрого закрытия поручений на логистику и расчетов. Но экономия возникает только при сквозной цифровизации всей цепочки. Если часть операций по-прежнему ведется в таблицах, мессенджерах и на бумаге, компания получает дополнительные расходы на параллельные процессы, а не полноценный эффект автоматизации.
По словам Глеба Егорова, руководителя службы транспортной логистики СДЭК, переход на электронные накладные прежде всего изменил требования к организации работы. «Теперь перевозчику мало подать машину и водителя: нужно заранее внести корректные данные, настроить электронный обмен и подписывать документы на каждом этапе рейса. Для нас это дополнительный критерий готовности партнера, а для рынка это шаг к прозрачности: проще проверить, кто участвовал в перевозке, когда передали груз и на каком этапе находится документ»,— отмечает он.
«Переход на ЭПД (электронные перевозочные документы) — важный этап цифровизации отрасли. Однако практическая реализация требует от компаний гораздо большего, чем подключение к оператору электронного документооборота. Особенно это актуально для организаций, работающих с несколькими видами транспорта, большим количеством контрагентов и разнообразными схемами перевозок»,— добавляет Наталья Юркина, директор департамента цифровой трансформации АО «РЖД Логистика».
Жизнь в новой реальности
По словам экспертов, лучше всего к переменам оказались готовы крупные грузовладельцы, перевозчики, экспедиторы и торговые сети, которые начали использовать ЭПД еще в «добровольный» период. «ГИС ЭПД работает с 2022 года, поэтому на подготовку условно было почти четыре года. Некоторые крупные компании уже несколько лет использовали систему в промышленном режиме»,— отмечает Артем Валеев, генеральный директор ГК «ФТС-Сервис».
Наиболее уязвимы оказались небольшие перевозчики с ограниченными IT-ресурсами, компании с большим числом разовых подрядчиков и грузовладельцы со сложной сетью складов и получателей. Их основной барьер — не только стоимость подключения, но и организационная разобщенность: за оформление, подтверждение и исправление одного документа отвечают разные подразделения и юридические лица.
В СДЭК подготовку к переходу на ЭПД начали в марте. Дорабатывали личный кабинет, добавляли работу с данными иностранных водителей, арендованным и лизинговым транспортом, обновляли инструкции для партнеров. Благодаря этому доля отгрузок с полностью подписанной ЭТрН (электронной транспортной накладной) выросла с 9,4% в середине сентября до 31,7% в октябре. В «Лемана ПРО» тоже готовились заранее. «Для логистической системы, которая объединяет более 110 магазинов, 15 складских комплексов, сотни транспортных партнеров, одномоментный переход был невозможен. Поэтому мы выбрали поэтапный подход: тестировали процессы на отдельных объектах, подключали пилотных поставщиков и перевозчиков, дорабатывали IT-системы и параллельно обучали складской персонал. Отдельный блок посвятили работе с контрагентами. В результате за сентябрь — октябрь мы обработали более 100 тыс. входящих и исходящих ЭПД — это более чем в 14 раз выше показателей августа»,— делится Александр Боровков, руководитель по развитию «Лемана ПРО».
«Показательно, что, согласно исследованию ATI.SU, проведенному до введения обязательного режима среди более 2,3 тыс. участников рынка, только 5,3% опрошенных уже использовали или тестировали электронные транспортные накладные. Это свидетельствовало о существенном разрыве между требованиями законодательства и готовностью части бизнеса»,— заключает Елена Дюкарева, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.
Основные проблемы
Сегодня главные трудности обязательного использования ЭПД связаны с необходимостью синхронизировать действия всех участников перевозки. Электронный документ должен быть своевременно сформирован и подписан грузоотправителем, перевозчиком и грузополучателем. Если хотя бы одна сторона не готова к работе в системе или задерживает подписание, возникают сбои во всей цепочке. Есть и практические вопросы: получение электронных подписей, настройка программного обеспечения, расходы на услуги операторов, обучение сотрудников, интеграция с учетными системами. Для небольших перевозчиков особенно чувствительны дополнительные затраты.
Антон Кривошеев, председатель комитета по транспорту и логистике Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, отмечает, что в организацию поступает много обращений — бизнесу нужны практические разъяснения и помощь в конкретных ситуациях. Основные сложности связаны с обменом документами между операторами, подписанием, расхождениями в статусах документов и скоростью технической поддержки. Иногда приходится повторно оформлять документы или вручную переносить данные. Не все контрагенты готовы работать в электронном формате, сохраняются требования бумажных дублей. Отдельная проблема — задержки оплаты из-за незавершенного подписания документов.
Перспективы развития
Эксперты убеждены: возврата к прежней модели документооборота уже не будет. ЭПД — новый стандарт работы отрасли, а следующим этапом станет более глубокая интеграция информационных систем перевозчиков, грузоотправителей, экспедиторов и государственных органов. По мнению господина Гинтовта, в ближайшие месяцы рынок, вероятно, перейдет от формального подключения к повышению качества процессов. Компании начнут внимательнее измерять ошибки и сроки подписания, унифицировать справочники, автоматизировать проверки реквизитов и закреплять в договорах обязанности сторон по обмену электронными документами.
По словам госпожи Юркиной, переход на ЭПД для компании — возможность повысить зрелость собственных процессов, систематизировать схемы перевозок, уточнить ответственность участников, устранить разрывы между подразделениями и информационными системами. «Скорее всего, переход пройдет тот же путь, что и электронный документооборот в бухгалтерском и налоговом учете. Сначала требуется перестройка процессов, затем новый формат становится повседневной практикой. Так будет и с перевозочными документами. Дальнейшее развитие цифровой логистики, в том числе платформы "ГосЛог", должно давать бизнесу практический результат: сокращать сроки оформления, снижать издержки и упрощать взаимодействие»,— добавляет господин Кривошеев.
Однако, по словам госпожи Дюкаревой, важно, чтобы цифровая трансформация не стала дополнительным барьером для малого бизнеса. Необходимы доступные технологические решения, консультационная поддержка и обучение предпринимателей. Главный результат реформы должен заключаться не в увеличении количества электронных документов, а в повышении эффективности всей логистической системы. «Цифровизация должна экономить время и деньги, делать перевозки прозрачнее и создавать новые возможности для развития экономики, а не создавать новые, в том числе финансовые, барьеры для ведения бизнеса»,— заключает эксперт.
"Review Логистика". Приложение №221/Пот 30.11.2026, стр. 11