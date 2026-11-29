«Ормузский пролив стал потрясением 2026 года»
Экспертное мнение
Этот год стал для порта Санкт-Петербург проверкой на прочность: международные конфликты, сложная ледовая навигация, а также вызовы и испытания, связанные с перетоком грузов из Азово-Черноморского бассейна. О проблемах, их решении, проекте контейнеровоза «Римский-Корсаков» и поддержке детско-юношеского гандбола рассказал генеральный директор ООО «Си-Шиппинг» Алексей Гагаринов.
— С какими вызовами в 2026 году столкнулся порт Санкт-Петербург?
— В этом году в связи с обострением кризиса на Ближнем Востоке большая часть населения планеты из новостных лент узнала об Ормузском проливе и о том, где он находится. Далее глобальный сбой в расписаниях контейнерных линий, а во второй половине года в сообщениях СМИ появился еще один серьезный риск для судоходства — Баб-эль-Мандебский пролив.
— Были ли какие-то еще вызовы, кроме международных конфликтов?
— Да, еще одно обстоятельство — очень непростая ледовая обстановка во время зимней навигации 2025–2026 годов; суда заходили в порт с трудом.
— Что повлияло сильнее всего?
— Пожалуй, это ирано-американо-израильский конфликт, который поменял международную морскую логистику, что привело к росту цен на перевозки, ставок фрахта, перестроение маршрутов. Естественно, это спровоцировало переориентацию грузов с линий из Азии и частично из Индии в порты Дальнего Востока с дальнейшей доставкой груза по железной дороге в центральную часть страны. Объемы поставок товаров из Азии, Китая морем в Санкт-Петербург заметно снизились. Такое снижение грузопотока стало заметно уже в мае этого года, и возникло ощущение, что контейнерные терминалы Санкт-Петербурга не смогут даже преодолеть результат по грузопотоку за прошлый год — 1,4 млн TEU.
— Однако ситуация изменилась?
— Да, в начале лета объем импортного груза из Китая начал заметно расти в целом, а через несколько месяцев, к сожалению, появилась новая угроза морской логистике: обострилась ситуация с безопасностью судоходства в порту Новороссийск. В августе и сентябре почти все контейнерные линии перешли из Черноморского бассейна в Санкт-Петербург. Некоторые участники рынка считали, что порт нашего города с дополнительными объемами не справится, но это не так. Мощности контейнерных терминалов Большого порта Санкт-Петербург позволяют обрабатывать до 3 млн TEU в год, то есть даже если весь годовой объем контейнерного груза порта Новороссийск, а это 1,111 млн TEU, перейдет в Санкт-Петербург, то порт справится.
— Из Азово-Черноморского бассейна к нам идут не только контейнеры.
— Да, в порт Санкт-Петербург и порты Ленобласти были перенаправлены экспортные поставки зерна, и это притом, что эти порты никогда не специализировались именно на его перевалке. В городе обычно обрабатывались контейнерные, ро-ро-грузы, а в области — навалочные и наливные. Ежегодный объем экспорта зерна из России — 55–57 млн тонн, и у Северо-Запада нет столько свободных мощностей. Есть также сложности у железной дороги, Октябрьская железная дорога сейчас испытывает колоссальную нагрузку, что отражается на всем грузопотоке, в том числе и на завозе экспортных контейнерных грузов в порт для дальнейшей отгрузки на судах.
Фактически мы столкнулись с вызовами, которые решить оперативно пока не получается. Однако резервы по контейнерным мощностям есть, и Северо-Запад определенные бонусы от перераспределения контейнерных грузов, конечно же, получит за счет развития именно новых географических направлений перевозок. И это крайне важно для нашего порта, поскольку в 2022 году уход иностранных компаний особенно больно ударил по Петербургу. Конечно, с 2023 года ситуация выправилась, появились и на регулярной основе осуществляется перевозка контейнерных грузов между портом Санкт-Петербург и портами Китая, Индии, Юго-Восточной Азии, Египта. Бразилии. Тем не менее нужен новый задел для роста.
— Есть ли новые направления?
— Да, еще с прошлого года наша компания активно развивала маршруты в Египет, Алжир, Тунис, Ливию, Сирию, Гвинею. Теперь планируется организовать регулярный сервис в Ирак. Сейчас такого контейнерного маршрута из порта Санкт-Петербург и обратно нет, несмотря на востребованность. Также саммит «Россия — Африка» показал, что интерес к обмену товарами с РФ есть и у многих африканских стран.
— Какие сложности, вызовы в связи с развитием контейнерных перевозок вы видите?
— Важно не только понимать, какие грузы и в какие порты необходимо возить морем. Очень важно знать, на чем их можно перевозить. И вот тут возникает еще одна проблема: в связи с санкционным давлением возможности чартера судов сильно ограничены не только у российских компаний, но и у компаний из дружественных стран, которые также работают в портах России. Предложение судов на фрахтовом рынке сильно ограничено, да и большинство контейнеровозов уже старые, им по 18–20 лет. Поэтому наша компания рассматривает перспективы строительства крупнотоннажных контейнерных судов океанского плавания, причем именно в России, а не, например, в Китае, как это в основном сейчас принято.
— Почему не в Китае?
— Дело в том, что наша цель именно в том, чтобы начать строить контейнеровозы в России. В стране должен быть собственный контейнерный флот. Причем нельзя утверждать, что компетенции утрачены, ссылаясь на то, что флот в таком виде, каком он нужен сейчас, в России никогда не строился. Еще в советское время верфи строили хорошие контейнерные суда. Например, этим занимался Выборгский судостроительный завод. То есть опыт строительства именно контейнеровозов в России есть. С другой стороны, чисто технически контейнеровоз — один из самых простых в постройке типов грузовых судов по сравнению, например, с танкерами или газовозами, строительство которых сейчас осваивают отечественные судоверфи.
— Какие шаги предпринимает ваша компания в части развития контейнерного флота?
— Нашей компанией совместно с проектно-конструкторским бюро «Петробалт» разработан концепт серии контейнерных судов вместимостью 2490 TEU — «Римский-Корсаков». Первое будущее судно в серии названо «Симфония №1». В этом году мы показали модель судна на Петербургском международном экономическом форуме.
— Откуда такое название?
— Идея была соединить гармонию музыки и моря. Римский-Корсаков был флотским офицером, многие его произведения созданы под влиянием впечатлений от морской жизни. «Симфония №1» — первое серьезное произведение композитора, сочиненное как раз во время службы на клипере «Алмаз» во время экспедиции к берегам Северной Америки.
В октябре состоялось первое собрание проектного комитета, организованного для продвижения данного концепта. В комитет вошли эксперты, которые специализируются на строительстве и проектировании судов. Это люди, искренне заинтересованные в том, чтобы в России начали строить контейнерные суда. В целом работу комитета можно считать частью системных задач по возвращению России статуса морской державы. В этом отношении хорошим примером является Китай, который за короткое время стал крупным мировым центром судостроения. Так, еще 25 лет назад доля Китая на мировом судостроительном рынке составляла менее 10%, а сейчас она достигла 76%. У России есть все предпосылки для рывка в этом направлении.
— Сколько может стоить такое судно?
— Китайские партнеры готовы построить такое судно по готовому проекту и передать покупателю с доставкой в Санкт-Петербург с уплатой всех налогов и пошлин за 3,7 млрд рублей без учета серийности. А также предлагают спроектировать менее чем за 500 млн рублей. Из чего следует, что сами работы по строительству не должны превышать 2,5 млрд рублей. К сожалению, существующие предложения отечественных верфей на постройку судна целиком, а также проектантов судов, в несколько раз превышают данный уровень. Сейчас как раз и ведется работа по оптимизации строительства в части его стоимости.
— Почему наши верфи предлагают такую высокую цену?
— Потому что саму отрасль стране сейчас фактически приходится перезапускать, примерно так же, как и авиастроительную. Ведь в России практически нет коммерческого крупнотоннажного судостроения. Крайне важно, чтобы такое судостроение не только началось, но и активно развивалось. Масштабирование любого производства всегда приводит к существенному снижении цены за единицу продукции.
— Занимается ли «Си-Шиппинг» и другими направлениями, например, социальными проектами?
— Да, у нашей компании появился один интересный социальный проект. В юности я активно занимался гандболом в Кировской спортивной школе олимпийского резерва. Благодаря идее Юрия Игоревича Нестерова — олимпийского чемпиона, директора данной спортшколы и главы Федерации гандбола Санкт-Петербурга в городе ежегодно проводится фестиваль «Гандбольная мечта» для детей до 11 и 13 лет. Обычно в нем участвует около 500 ребят из разных городов, включая новые регионы страны. В 2026 году должен был состояться уже 13-й фестиваль, однако Федерация гандбола Санкт-Петербурга столкнулась со сложностями в финансировании. Мы решили помочь с проведением ежегодного мероприятия, выступив спонсором. В итоге, как и планировалось, фестиваль прошел в Санкт-Петербурге с 25 по 30 августа.
— Почему для вас это важно?
— Вы не поверите, испытываешь просто фантастические эмоции, когда видишь, как ребята сражаются за каждый мяч. У них все по-настоящему: падения, слезы, эмоции, горечь проигрыша и радость победы. Спорт учит быть сильным и не бояться идти к поставленным целям. Это очень важная составляющая и моей жизни. А дети — это наше будущее.
У каждого бизнеса должна быть социальная ответственность, и в первую очередь очень важно поддерживать детский спорт. Именно он дает детям не только здоровье, но и личное общение, развивает дисциплину, опыт работы в команде и воспитывает волю к победе. Поэтому мы обязательно продолжим поддерживать развитие детского гандбола в Петербурге.
"Review Логистика". Приложение №221/Пот 30.11.2026, стр. 11