— Важно не только понимать, какие грузы и в какие порты необходимо возить морем. Очень важно знать, на чем их можно перевозить. И вот тут возникает еще одна проблема: в связи с санкционным давлением возможности чартера судов сильно ограничены не только у российских компаний, но и у компаний из дружественных стран, которые также работают в портах России. Предложение судов на фрахтовом рынке сильно ограничено, да и большинство контейнеровозов уже старые, им по 18–20 лет. Поэтому наша компания рассматривает перспективы строительства крупнотоннажных контейнерных судов океанского плавания, причем именно в России, а не, например, в Китае, как это в основном сейчас принято.