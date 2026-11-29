По итогам девяти месяцев 2026 года общий объем предложения складских площадей классов А и В в Петербурге и Ленобласти составил 6,1 млн кв. м, подсчитали в NF Group. За этот период было введено в эксплуатацию 384 тыс. кв. м складских площадей, что сопоставимо с показателем за аналогичный период 2025 года. В структуре нового строительства 47% пришлось на объекты для собственного использования, 31% — на комплексы формата built-to-suit, еще 22% — на спекулятивные объекты. «По нашим прогнозам, по итогам 2026 года объем ввода может составить 487 тыс. кв. м, что на 13% ниже показателя 2025 года. Общий объем складской недвижимости классов А и В в регионе к концу года достигнет 6,2 млн кв. м»,— отметили в NF Group.