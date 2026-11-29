Складской рынок движется в сторону арендатора
Коммерческая недвижимость
В Петербурге и Ленобласти активность арендаторов и покупателей складской недвижимости сохраняется, несмотря на непростые условия на рынке. Компании продолжают реализацию новых проектов, однако спрос остается неравномерным, а на общие показатели заметно влияют отдельные крупные сделки. При этом говорить об устойчивом восстановлении спроса пока преждевременно, считают эксперты. Дальнейшая динамика рынка во многом будет зависеть от инвестиционной активности и готовности компаний принимать решения о новых проектах. Постепенно сегмент складской недвижимости становится рынком арендатора.
По итогам девяти месяцев 2026 года общий объем предложения складских площадей классов А и В в Петербурге и Ленобласти составил 6,1 млн кв. м, подсчитали в NF Group. За этот период было введено в эксплуатацию 384 тыс. кв. м складских площадей, что сопоставимо с показателем за аналогичный период 2025 года. В структуре нового строительства 47% пришлось на объекты для собственного использования, 31% — на комплексы формата built-to-suit, еще 22% — на спекулятивные объекты. «По нашим прогнозам, по итогам 2026 года объем ввода может составить 487 тыс. кв. м, что на 13% ниже показателя 2025 года. Общий объем складской недвижимости классов А и В в регионе к концу года достигнет 6,2 млн кв. м»,— отметили в NF Group.
Что касается сделок, то за январь — сентябрь текущего года их объем в сегменте классов А и В превысил 353 тыс. кв. м, что на 50% превышает показатель аналогичного периода 2025 года — 236 тыс. кв. м. При этом объем сделок за девять месяцев уже превысил годовые показатели 2024 и 2025 годов, говорят в NF Group.
В структуре спроса 51% пришелся на сделки прямой аренды, 28% — на сделки в формате built-to-suit и 21% — на субаренду. При этом за девять месяцев 2026 года сделки по покупке готовых площадей в спекулятивных объектах не заключались, тогда как за весь 2025 год их объем составил 33 тыс. кв. м, делится Илья Князев, директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге.
Аналитики IBC Real Estate приводят несколько другие цифры в части инвестактивности, но при этом также фиксируют рост сделок. По их оценкам, за девять месяцев 2026 года суммарный объем спроса на складскую недвижимость достиг 280 тыс. кв. м, прирост — 36% год к году. Этому способствовала высокая активность арендаторов в третьем квартале — тогда общая площадь сделок составила 189 тыс. кв. м. Растет спрос и со стороны логистических компаний: за девять месяцев они арендовали 49 тыс. кв. м, что почти в 2,5 раза больше, чем год назад.
По наблюдениям экспертов IBC Real Estate, вторичные площади продолжают оставаться наиболее востребованными среди конечных пользователей, что связано с возможностью быстро туда въехать и нарезать помещения блоками.
Что касается свободных площадей, то по итогам третьего квартала в Петербурге и области доля вакансии в готовых объектах составила 4%, сократившись на 0,8 п. п. год к году. В абсолютном выражении объем свободных площадей насчитывает 313 тыс. кв. м, поделились в IBC Real Estate.
Средняя ставка аренды на сухие действующие объекты класса А составила 9 тыс. рублей за квадратный метр, сократившись на 14% год к году, однако за последние три месяца наметился рост. До конца года ожидается увеличение ставки до 9,5 тыс. кв. м в год, прогнозирует Евгений Бумагин, член совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate.
Спрос есть
Другие аналитики тоже говорят о росте спроса на складские помещения. На фоне внешних угроз компании арендовали склады для обеспечения непрерывности логистических операций и диверсификации цепочек поставок. Кроме того, рост промышленного производства поддержал спрос на площади со стороны реального сектора, констатирует директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International Александр Шевелев.
«С сентября компании стали активнее интересоваться объектами. Однако говорить о полноценном восстановлении рынка пока рано: активность остается сдержанной и во многом носит эпизодический характер»,— отмечает партнер, руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка.
По его словам, после нескольких лет дефицита качественных складских площадей рынок переходит в фазу, когда у арендаторов появляется выбор. Этому способствует и осторожность девелоперов: в последние два года они чаще откладывают запуск крупных спекулятивных проектов, поскольку при высокой стоимости строительства и неопределенности относительно ставок аренды финансовая модель нередко не сходится. В целом рост обеспечен арендой объектов, а не их продажами.
«Номинальные ставки существенно не изменились, однако собственники готовы торговаться, предоставлять арендные каникулы и предлагать индивидуальные условия, чтобы привлечь арендаторов. Поэтому в целом можно говорить о переходе к рынку арендатора, хотя спрос пока не восстановился в полной мере»,— полагает господин Чайка.
Чего хочет арендатор
Участники рынка отмечают, что требования клиентов к складской недвижимости за последние годы принципиально не изменились. «Как и прежде, ключевыми критериями при выборе склада остаются качество объекта и хорошая транспортная доступность»,— считает господин Князев. По словам господина Чайки, стабильным остается спрос на мультитемпературные склады.
При этом у малого и среднего бизнеса растет спрос на услуги 3PL-операторов, делится наблюдениями господин Шевелев. 3PL-операторы работают на аутсорсе и помогают предприятиям арендовать, управлять складами, заниматься доставкой грузов. Сотрудничество с такими операторами дает клиентам возможность сосредоточиться на своем основном бизнесе и быстро расширять или сокращать площади по мере необходимости. Кроме того, передача логистики на аутсорсинг позволяет сократить эксплуатационные расходы на содержание склада. «При аренде склада компания подписывает с собственником длительный договор аренды, тогда как с 3PL-компаниями можно рассчитаться по факту оказания услуг»,— поясняет эксперт. Он добавляет, что остается высоким спрос на мультитемпературные склады, но из-за низкой активности девелоперов в регионе предложение подобных объектов ограничено. Кроме того, в условиях дефицита такие площади сдаются по высокой ставке, что также сдерживает спрос в этом сегменте.
«Клиентам уже недостаточно стандартного набора логистических услуг — им требуются комплексные решения, которые позволят оптимизировать расходы и повысить эффективность цепочек поставок»,— комментирует Александр Шевелев. Таким образом, конкуренция между операторами все больше смещается от цены к качеству сервиса, технологичности и способности предлагать индивидуальные решения, заключает он.
Онлайн-торговля взяла паузу
Рассказывая об активности представителей онлайн-торговли, эксперты отмечают, что в первой половине 2026 года те склады не приобретали. Однако в третьем квартале спрос со стороны этих компаний возобновился, говорит Илья Князев. По итогам девяти месяцев 2026 года на сегмент онлайн-торговли пришлось 40% общего объема сделок со складской недвижимостью в Петербурге и Ленобласти против 13% по итогам 2025 года.
Филипп Чайка напоминает, что компания Wildberries на фоне своих проблем запустила сервис по приему заявок от собственников складов площадью от 10 тыс. кв. м. Этот проект можно рассматривать как попытку расширить пул потенциальных объектов и выявить предложение, которое не представлено на открытом рынке, полагает он.
По его словам, в целом складской рынок адаптируется к новым условиям: арендаторы получили больше возможностей для переговоров, собственники стали гибче в коммерческих условиях, а девелоперы осторожнее подходят к новым инвестициям. «В ближайшей перспективе динамика будет зависеть прежде всего от восстановления деловой активности, поглощения свободных площадей и готовности участников рынка принимать долгосрочные решения»,— прогнозирует Филипп Чайка.
В связи со «складскими» проблемами онлайн-торговли рынок столкнулся с новым вызовом — резко повысилась сложность оценки рисков, связанных со страхованием, отмечает Михаил Костромин, совладелец инвестиционной компании AKTIVO. По его словам, с лета этого года стоимость страхования объектов выросла в несколько раз, в некоторых случаях стало невозможно застраховать объект. Страховщики перекладывают повышенные риски на стоимость страхового полиса. Такая тактика приводит к заградительным тарифам.
«Годовая стоимость страхования может стоить инвестору от 1 до 3% годовых доходности. Капитализировать такую потерю в цене, скорее всего, не позволит продавец, поэтому все сложнее становится договориться о цене сделки,— констатирует господин Костромин.— Если атаки на склады прекратятся, то ситуация со страхованием логистических объектов стабилизируется. Это зависит от событий, на которые инвестор не может повлиять».
В ожидании восстановления
По оценкам Евгения Бумагина, в следующем году на рынок складской недвижимости будет влиять состояние потребительского спроса и деловой активности, а также стоимость заемного финансирования. «По нашим прогнозам, первая половина года будет характеризоваться постепенным восстановлением рынка и его переходом к более сбалансированной модели»,— полагает он.
Достаточно оптимистично настроен Александр Шевелев. «В конце 2026 года — начале 2027 года можно ожидать устойчивого спроса на склады. Несколько крупных арендаторов, которые искали объекты для переезда, еще не закрыли свои потребности в складских площадях,— поясняет он.— Кроме того, спрос на склады поддержит желание некоторых компаний перейти от централизованного хранения товаров к размещению на нескольких складах меньшей площади».
"Review Логистика". Приложение №221/Пот 30.11.2026, стр. 10