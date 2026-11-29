Поставки уперлись в железную дорогу
Комбинированные перевозки
Перераспределение грузопотоков на Северо-Запад обострило проблему железнодорожных подходов к портам Балтики. Бизнесу приходится пересматривать маршруты, комбинировать разные виды перевозок и закладывать в стоимость доставки дополнительные расходы. Порты Балтийского бассейна в 2026 году принимают на себя часть грузопотоков, ранее следовавших через южные направления. Однако увеличение нагрузки пока не сопровождается расширением транспортной инфраструктуры.
Потоки меняют направление
За девять месяцев 2026 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 2,1%, до 199,5 млн тонн, тогда как контейнерооборот вырос на 5%, до 1,3 млн TEU, приводит данные Мария Попова, генеральный директор WEVED. В Петербург переориентируются контейнерные линии, ранее работавшие через Новороссийск, в том числе из Турции и Китая. На Северо-Запад смещается и часть зернового экспорта.
По данным коммерческого директора компании «ЛогЛаб» Александра Галкина, за первое полугодие 2026 года грузооборот Большого порта Санкт-Петербург вырос на 4,4%, до 22,4 млн тонн, а контейнерооборот девяти терминалов составил около 683 тыс. TEU. При этом исторический максимум Большого порта — 2,5 млн TEU — был зафиксирован еще в 2018 году и пока не превзойден.
Отдельным драйвером стал зерновой экспорт. В сентябре через порты Балтийского бассейна прошло около 1,1 млн тонн зерна — примерно в девять раз больше, чем за тот же месяц прошлого года. За восемь месяцев перевалка выросла более чем на 38%, отмечает господин Галкин.
Роль Балтики растет и в международных перевозках. Алексей Каналин, заместитель генерального директора компании «ТРАСКО» по региональному развитию ЦФО, говорит об увеличении числа прямых морских сервисов из Турции, Индии и Китая. Балтийские порты используются для доставки в Китай, Юго-Восточную Азию, Африку, на Аравийский полуостров и в Латинскую Америку. Дополнительные возможности открывают маршруты по Северному морскому пути с заходом в порты Северо-Запада.
При этом структура перевозок меняется неравномерно. Дмитрий Картавых, директор по развитию компании «ТопФрейм Агро», отмечает, что сельхозгрузы с южных направлений чаще перевозят балкерами, затем идут контейнеры, автомобильный и мультимодальный транспорт, а также контейнерные поезда. Выросла роль автоперевозок: турецкие машины загружаются в российских портах, на терминалах или непосредственно на предприятиях, после чего доставляют груз в Турцию. Там его перегружают в контейнеры или реализуют местным трейдерам.
Мощности не успевают
Свободные мощности портов не всегда удается использовать из-за ограничений на предыдущих участках цепочки. По словам госпожи Поповой, перерабатывающая способность станции Автово почти вдвое ниже суммарных возможностей портовых терминалов. При одновременном поступлении крупных партий это создает риск накопления контейнеров и простоев. Автомобильный вывоз помогает со срочными грузами, но зависит от наличия машин и согласованных терминальных окон. Для массового экспорта особенно важны железнодорожные подходы к Усть-Луге.
Мария Добрина, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, среди проблемных участков эксперт выделяет Санкт-Петербургский и Лужский железнодорожные узлы. Автомобильные подходы создают локальные сложности: у некоторых терминалов в Высоцке и Усть-Луге нет удобного сообщения с автодорогами, поэтому груз приходится доставлять издалека по железной дороге.
«Оборот вагонов на Северо-Западе увеличился в 2–2,5 раза, возник дефицит подвижного состава, участились отказы по грузовой работе. С 1 октября на направлении действуют правила недискриминационного доступа с ранжированием очередности отправок по аналогии с Восточным полигоном»,— рассказывает господин Галкин. Дополнительным ограничением стало закрытие ряда железнодорожных пунктов пропуска на финской, латвийской и эстонской границах.
«На отдельных экспортных направлениях доставка, ранее занимавшая около двух недель, теперь может растягиваться до двух месяцев, а отклонение от планового срока — достигать месяца. Для продукции с ограниченным сроком хранения это серьезный риск»,— добавляет директор транспортного направления RFL Андрей Шатьков.
Проблемы возникают и на автомобильном этапе. Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России, говорит о дефиците автомобилей-контейнеровозов для вывоза грузов с терминалов Петербурга. Перенаправление контейнерных потоков из Новороссийска приводит к их накоплению на площадках и ограничивает возможности дальнейшей перевалки.
В «Свезе» также фиксируют осложнение ситуации на железнодорожном направлении в Петербург. По словам руководителя направления по централизованной логистике Татьяны Костериной, среди основных трудностей — согласование заявок на перевозку, доступность контейнерных платформ и крытых вагонов, а также сроки их подачи. На ситуацию влияет и сезонный рост спроса: в октябре и ноябре нагрузка на железнодорожную инфраструктуру традиционно увеличивается, но в этом году она ощущается особенно остро.
Маршруты становятся сложнее
Чтобы обходить перегруженные участки, компании комбинируют морской, железнодорожный и автомобильный транспорт. В октябре запущен регулярный контейнерный поезд Новороссийск — Петербург с двумя отправками в неделю и заявленным сроком доставки семь суток. Для импортера возможна схема, при которой груз идет морем до Балтики, затем поездом до внутреннего терминала и автомобилем до склада.
В «ТРАСКО» выбор транспортной схемы связывают с направлением доставки. Через Турцию используют сочетание контейнерных и автомобильных перевозок. При доставке через порты Петербурга груз может продолжать путь в контейнере, в том числе в ЦФО. Для перевозок на Урал применяют железнодорожные схемы с перегрузкой товаров из контейнеров в вагоны: например, груз из трех контейнеров можно разместить в одном крытом вагоне.
Товары из Китая могут следовать через Дальний Восток и Петербург, а затем каботажным маршрутом отправляться в Калининград, приводит другой пример господин Шатьков. Однако терминалы загружены неравномерно: одни работают с резервом, другие испытывают перегрузку. Становится сложнее прогнозировать сроки и фиксировать тарифы — ставки могут меняться еженедельно, а иногда и ежедневно.
Мультимодальные схемы востребованы и на направлениях, где прямой маршрут недоступен. По словам господина Суховерши, это касается перевозок в Северную и Южную Америку, Африку, Южную и Юго-Восточную Азию.
«Промышленное оборудование из Китая доставляем автомобилем до порта, затем морем и снова автомобилем до предприятия. Возможность обойти перегруженный участок закладываем еще при выборе порта и маршрута. Для негабарита проверяем нагрузки на причал и ограничения дорог, при необходимости обеспечиваем кран или плавкран»,— рассказывает гендиректор «АСТ Плюс» Дмитрий Говоров.
Перестройка обходится дороже
По оценке господина Картавых, средний чек перевозок для бизнеса в отдельных сегментах вырос примерно вдвое. «Чтобы Северо-Запад стал полноценной альтернативой южным портам, потребуется около трех лет. За это время необходимо развивать Октябрьскую железную дорогу, увеличивать вагонный парк, пропускную способность портов и площади для хранения»,— говорит он.
Также, по мнению собеседника, необходимо субсидировать железнодорожные перевозки, чтобы доставка через Петербург по стоимости могла конкурировать с Новороссийском.
В октябрьских предложениях WEVED доставка 40-футового контейнера из Китая в Петербург оценивалась примерно в $8,8–9 тыс. В RFL называют сопоставимую базовую стоимость морской доставки — около $9 тыс., хотя в отдельные периоды ставка увеличивалась еще на несколько тысяч долларов. К этим суммам добавляются расходы на перевалку, хранение, подачу платформ, вывоз из порта и возврат порожней тары.
В «ТРАСКО» отмечают, что сроки доставки из Китая и Юго-Восточной Азии через Петербург по-прежнему составляют 50–55 дней, но стоимость автовывоза из порта выросла на 15–20%. Железнодорожные тарифы, по оценке RFL, могут меняться на 10–20% в зависимости от схемы перевозки. На автомобильную логистику дополнительно влияют стоимость топлива и изменения налоговых условий для индивидуальных предпринимателей.
Сокращать издержки помогают заблаговременное планирование, сравнение предложений перевозчиков, консолидация партий и поиск обратной загрузки, отмечает руководитель по развитию бизнеса «Транспортные услуги» на «Авито Услугах» Ярослав Воскобойник. А подбирать исполнителей и сопоставлять условия позволяют цифровые площадки и биржи грузоперевозок. Там бизнес может находить предложения по разным видам перевозок и подбирать решения под разные этапы логистической цепочки.
"Review Логистика". Приложение №221/Пот 30.11.2026, стр. 10