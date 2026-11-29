В «Свезе» также фиксируют осложнение ситуации на железнодорожном направлении в Петербург. По словам руководителя направления по централизованной логистике Татьяны Костериной, среди основных трудностей — согласование заявок на перевозку, доступность контейнерных платформ и крытых вагонов, а также сроки их подачи. На ситуацию влияет и сезонный рост спроса: в октябре и ноябре нагрузка на железнодорожную инфраструктуру традиционно увеличивается, но в этом году она ощущается особенно остро.