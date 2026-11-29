Перевозчики экономят на страховании
Финансы
Объемы страхования грузов сокращается уже не первый год. По данным ЦБ РФ, в Петербурге по итогам первого полугодия 2026 года премии страховщиков снизились на 4,4%, до 4,49 млрд рублей, а предыдущий год рынок закончил почти с тридцатипроцентным снижением (до 8,7 млрд рублей).
Участники рынка связывают ситуацию с общим сокращением грузопотоков, конкуренцией страховщиков и стремлением бизнеса экономить на страховой защите. Рынок грузоперевозок снова перестраивается, отмечает основатель и гендиректор Sokol Trade Ольга Сокольникова. По ее словам, роль Балтики сейчас возросла за счет перетока грузов с юга страны и Дальнего Востока, но в целом груза больше не стало. За девять месяцев 2026 года грузооборот портов Балтики снизился на 2,1%, погрузка на сети РЖД упала на 0,7%, говорит собеседница.
«Груза по-прежнему мало, просто сейчас он направлен в одно русло, и это создает эффект большого количества отгрузок. Новороссийск фактически выпал, во Владивостоке начинаются заторы, и все пошли на Петербург»,— добавляет госпожа Сокольникова.
Количество договоров страхования грузов, заключенных в Петербурге в январе — июне 2026 года, уменьшилось по сравнению тем же периодом 2025 года более чем вдвое: со 105,2 до 47,1 тыс. штук. В то же время средняя премия на договор, напротив, выросла с 44,7 до 95,5 тыс. рублей. Перестройка маршрутов и рост отдельных рисков заставляют компании пересматривать условия страхования и увеличивать стоимость.
Вице-президент СК «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов связывает общее падение с сокращением сборов нескольких крупных игроков. «По итогам первого полугодия рынок к росту не вернулся, но темп снижения стал заметно меньше, чем по итогам 2025 года. Кроме того, показатель города оказался лучше общероссийского»,— отмечает он. В целом по стране сокращение оказалось заметнее: сборы за полугодие уменьшились на 8,3%, до 22,7 млрд рублей.
Конкуренция и тарифы
Старший директор отдела рейтингов инвестиционно-финансовых и страховых компаний агентства «Эксперт РА» Ольга Басова в числе причин, повлиявших на премии, называет возросшую конкуренцию среди страховщиков, которые активно снижали тарифы для привлечения клиентов.
Также на тарифах сказалось изменение международной логистики. Весеннее обострение ситуации вокруг Ормузского пролива затронуло перевозки через страны Персидского залива, а напряженность в Черноморском бассейне осложнила работу южных маршрутов, отмечает господин Евстратов.
В Петербурге и на Северо-Западе основой страхования грузов, по его оценке, остаются автомобильные перевозки. Внутрироссийские поставки, доставка для розницы и электронной коммерции, сборные грузы поддерживают спрос. Однако увеличение числа отправок необязательно ведет к росту премий: клиенты добиваются снижения тарифов или соглашаются на более высокую франшизу.
Схожую тенденцию отмечает Михаил Костяной, руководитель практики страхования грузов брокера АСТ. По его словам, автомобильный сегмент развивается наиболее активно благодаря переориентации на внутренний рынок, параллельному импорту из стран СНГ и Китая и активности маркетплейсов. При этом средняя стоимость договора снижается из-за демпинга страховщиков. Часть малого и среднего бизнеса вовсе отказывается от страхования груза, рассчитывая на полисы ответственности экспедиторов и перевозчиков, хотя они не всегда обеспечивают необходимую защиту.
По данным Loginet, в октябре 2026 года количество автомобильных рейсов с отправлением или прибытием в Петербург выросло на 6,5% относительно сентября, но оставалось на 14,2% ниже августовского уровня. При выборе маршрутов грузовладельцы все чаще ориентируются на конечную стоимость доставки с учетом перевалки, хранения и вывоза груза из порта, отмечает Станислав Лавринович, операционный директор логистической ИТ-платформы Loginet.
Железнодорожное страхование, напротив, испытывает давление со стороны снижения экспорта сырья. Сокращение погрузки на сети РЖД, в частности угля, металлов и зерна, означает меньше крупных партий, которые традиционно страхуются на маршруте от станции до порта и далее на судне, отмечает господин Евстратов. Дополнительным ограничением становится перегруженность отдельных направлений.
«Основные потоки железнодорожных перевозок переориентированы на Восточный полигон РЖД, который перегружен. Задержки в пути и инфраструктурные ограничения сдерживают рост объемов физически страхуемых грузов на этих направлениях»,— добавляет директор филиала «Росгосстраха» в Петербурге и Ленобласти Кирилл Павлов.
Военные риски удорожают защиту
Морской сегмент развивается неоднозначно. «Восстановление контейнерного сообщения через Большой порт Санкт-Петербург и Усть-Лугу поддерживает спрос на страхование импорта из Китая, Индии и Турции. Ситуация в Новороссийске и перенаправление части потоков с южных портов также дала определенный прирост Северо-Западу. При этом импорт через порты Ближнего Востока весной упал, а по экспорту нефтепродуктов и удобрений страхование грузов часто идет не через российских страховщиков»,— рассказывает Павел Евстратов.
Он подчеркивает, что военные риски и ограничения перестрахования повышают стоимость защиты на отдельных маршрутах. Кирилл Павлов также отмечает рост стоимости страхования на море. По его оценке, во втором квартале 2026 года тарифы на страхование морских грузов выросли в 2–4 раза. Доля Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) в морских рисках, по данным «Росгосстраха», достигает 93%.
«Потребность в страховании грузов сохраняется, однако стоимость страхования растет, а доступность покрытия зависит от маршрута и характера рисков»,— говорит генеральный директор компании «ЛогЛаб» Сергей Верещагин. По его словам, надбавки за военные риски в морских перевозках приходится рассчитывать отдельно, а в некоторых случаях страховщики отказываются покрывать перевозки в районах, объявленных временно опасными. Если премия становится слишком высокой относительно стоимости груза, часть компаний предпочитает самостоятельно принимать риск.
С 1 октября РНПК изменила условия перестрахования рисков, связанных с террористическими актами и диверсиями: введены градация объектов по степени риска, тарифы и лимиты ответственности. По словам господина Верещагина, это привело к существенному повышению тарифов в среднем по рынку. Кроме того, страховщики вводят оговорки, исключающие из покрытия ущерб от воздействия беспилотников и боеприпасов.
Мультимодальность добавляет рисков
На фоне перестройки логистики растет значение мультимодальных перевозок, в которых используются несколько видов транспорта. Как отмечает господин Евстратов, большая часть грузов проходит как минимум два транспортных плеча и это уже учитывается страховщиками.
В СК «Ренессанс страхование» также отмечают быстрый рост мультимодальных перевозок. По словам господина Тарасова, для страховщика особенно важны контроль рисков на перегрузочных пунктах и оценка каждого участка доставки: имеет значение, где груз перегружают, сколько времени он находится на терминале и кто отвечает за его сохранность.
По итогам года страховщики ожидают стагнации рынка. Общероссийский рынок может собрать 46,5–48 млрд рублей премий — на 3–5% меньше, чем годом ранее, оценивает господин Евстратов. А Петербург, по его мнению, может завершить год около уровня 2025-го или немного ниже.
В АСТ ожидают, что второе полугодие даст рынку определенный прирост, в том числе за счет сложностей на юге России и перераспределения грузопотоков. Положительно на сборах могут сказаться удорожание перестраховочной защиты и увеличение стоимости грузов, но конкуренция и стремление бизнеса экономить продолжат сдерживать динамику.
На рынок в 2027 году будут влиять дальнейшая перестройка маршрутов, увеличение доли мультимодальных перевозок, контроль рисков на перегрузочных пунктах и более подробная оценка каждого участка доставки, полагает Владимир Тарасов.
"Review Логистика". Приложение №221/Пот 30.11.2026, стр. 9