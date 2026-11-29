Участники рынка связывают ситуацию с общим сокращением грузопотоков, конкуренцией страховщиков и стремлением бизнеса экономить на страховой защите. Рынок грузоперевозок снова перестраивается, отмечает основатель и гендиректор Sokol Trade Ольга Сокольникова. По ее словам, роль Балтики сейчас возросла за счет перетока грузов с юга страны и Дальнего Востока, но в целом груза больше не стало. За девять месяцев 2026 года грузооборот портов Балтики снизился на 2,1%, погрузка на сети РЖД упала на 0,7%, говорит собеседница.