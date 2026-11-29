— Практически весь сентябрь морские перевозчики перенастраивали свои сервисы и запускали новые судоходные маршруты в направлении Северо-Запада взамен линий, которые шли на юг. Это коснулось в первую очередь товаров из Китая, Индии, Ближнего Востока, Турции. Конечно, мы видим сейчас рост спроса на перевозки в порты Балтики и пытаемся сбалансировать предложение на рынке, привлекая в том числе дополнительный флот. Сейчас у нас на направлении из Санкт-Петербурга в Китай и Юго-Восточную Азию работает магистральная линия из шести контейнеровозов с регулярностью заходов раз в две недели. Еще у FESCO есть сервис, который обслуживает Индию, а также порты Ближнего Востока и Африки с перевалкой в крупнейших индийских портах Мундра и Нава-Шева.