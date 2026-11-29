«Грузоотправителям важны мультимодальность услуг и возможность оперативно поменять маршрут»
Экспертное мнение
За девять месяцев 2026 года российские порты нарастили перевалку грузов год к году на 1,2%, до 662 млн тонн грузов. При этом рост в сегменте контейнерных грузов составил 6%, основным драйвером стал импорт. Директор филиала «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) в Санкт-Петербурге Георгий Ремизов рассказал об основных тенденциях в сегменте морских перевозок на Северо-Западе, о том, какие бонусы могут получить порты Балтики, а также о планах по развитию FESCO, в том числе в СЗФО.
— Расскажите о том, что происходит с грузооборотом морских портов России и, в частности, с контейнерооборотом.
— Рост контейнерного рынка, по данным наших аналитиков, с января по сентябрь 2026 года составил 6%, до 5,3 млн TEU, и этот показатель заметно больше, чем мы предполагали в начале года. Тогда ожидалось, что рост за девять месяцев составит лишь 2%. Однако ситуация развивается неплохо. В части перевалки контейнеров основным драйвером является импорт грузов, который за девять месяцев вырос на 17%. В том числе увеличивается объем поставок в Россию автокомпонентов, узлов для сборки автомобилей. Это направление развивается, поскольку отечественные предприятия автопрома занимаются локализацией производства. Причем рост импорта нивелировал снижение объемов экспорта контейнерных грузов.
— Как меняется рынок контейнерных перевозок за последние несколько лет?
— За последние два года рынок пришел в баланс, на нем появились новые логистические игроки, в том числе работающие в Северо-Западном бассейне — и российские, и азиатские компании. Все это позволило сбалансировать грузопотоки в нашу страну.
— Какие изменения мы видим в этом году?
— Обострение кризиса на Ближнем Востоке в первой половине года добавило неопределенности и хаоса в логистическую отрасль, компаниям также пришлось менять маршруты. Серьезно выросла себестоимость перевозок из-за роста страховых взносов, а также удорожания топлива. Из-за ситуации в Азово-Черноморском бассейне мы видим новые вызовы, связанные с безопасностью перевозок. Основные логистические потоки с юга перенаправляются на Балтику, куда стали поступать дополнительные объемы товаров и новые виды грузов, прежде всего зерно. Однако при правильном подходе этот приток может сыграть на руку местным портам. Фактически переориентация грузов позволит терминалам Северо-Запада закрепиться на логистическом рынке в качестве второго экспортного хаба (после портов Дальнего Востока) и загрузить уже существующие мощности, часть из которых в последнее время не использовалась в полной мере.
— Расскажите об изменении грузопотока на Северо-Запад подробнее.
— Практически весь сентябрь морские перевозчики перенастраивали свои сервисы и запускали новые судоходные маршруты в направлении Северо-Запада взамен линий, которые шли на юг. Это коснулось в первую очередь товаров из Китая, Индии, Ближнего Востока, Турции. Конечно, мы видим сейчас рост спроса на перевозки в порты Балтики и пытаемся сбалансировать предложение на рынке, привлекая в том числе дополнительный флот. Сейчас у нас на направлении из Санкт-Петербурга в Китай и Юго-Восточную Азию работает магистральная линия из шести контейнеровозов с регулярностью заходов раз в две недели. Еще у FESCO есть сервис, который обслуживает Индию, а также порты Ближнего Востока и Африки с перевалкой в крупнейших индийских портах Мундра и Нава-Шева.
Что касается новых направлений, то мы организовали поставки грузов из Турции в Санкт-Петербург и обратно, и это интересный для нас рынок. На него сейчас вышло много морских перевозчиков, тем не менее сегодня этот сегмент наиболее сбалансированный с точки зрения спроса и предложения.
— А как на фоне этого у вас развиваются перевозки в Калининградскую область?
— Это направление мы планомерно развиваем более трех лет. В прошлом году поставили на собственную каботажную линию между Санкт-Петербургом и Калининградом второй контейнеровоз. Это позволило нам увеличить вместимость сервиса и поднять частоту отправлений до двух раз в неделю. Результат виден в цифрах: за девять месяцев текущего года мы перевезли более 48 тыс. TEU, что на 82% больше, чем за тот же период прошлого года.
В Калининград мы доставляем продукты, стройматериалы и товары народного потребления, а обратно везем продукцию местных производителей, часть которой идет на экспорт в Азию через Санкт-Петербург в рамках международной маршрутной сети FESCO.
В Калининградской области у нас есть собственный офис и грузовой автопарк, а под управлением находятся морские терминальные комплексы, что позволяет консолидировать грузопотоки на одной площадке, сокращать время обработки контейнеров и обеспечивать более удобную и быструю автодоставку по территории всего региона. В итоге самый западный регион России получил надежный канал поставок, полностью независимый от ограничений сухопутного транзита.
— А что происходит с экспортом, в том числе через Балтику?
— На сегодня экспорт перевозится преимущественно по трем транспортным коридорам: через порты Дальнего Востока, Балтики, а также по прямым железнодорожным маршрутам через сухопутные погранпереходы. Несмотря на то, что в последнее время морские терминалы Северо-Запада показывают тенденции к росту отправок российских грузов в другие страны, лидерами в части пропускной способности и объемов перевалки экспорта все же остаются порты на Дальнем Востоке и перевозки через погранпереходы. Главные внешнеторговые рынки для нас — Китай, Юго-Восточная Азия, Индия, Турция, то есть страны, откуда мы доставляем импорт.
— Можете поделиться планами по развитию?
— Планируем активно расширять географию морских перевозок: запустить новые маршруты в страны Африки, Ближнего Востока. Если говорить об Африке, то мы уже плотно работаем с ЮАР, Кенией и Танзанией. Эти направления эффективно функционируют за счет трансшипмента в портах Индии или Ближнего Востока. Магистральные контейнеровозы FESCO обрабатываются в этих хабах, а затем грузы фидерными линиями доставляются в конечные порты назначения на восточном побережье Африки. Перевозки с этого континента мы организуем и в обратном направлении.
— Будет ли расти конкуренция на рынке морских перевозок?
— Безусловно, она продолжится. При этом надо понимать, что рынок сейчас сбалансирован. Тем не менее наши основные преимущества — это развитие сервисов, фокус на клиента и предложение мультимодальных схем доставки. Это означает, что мы организуем всю цепочку доставки грузов: по морю, железной дороге, автотранспортом, организуем перевалку в порту и таможенное оформление. И видим рост спроса как раз на такие комплексные услуги.
— Что еще важно для ваших контрагентов?
— Партнерам важны гибкость и возможность диверсифицировать свои маршруты. Поскольку мы работаем практически через все транспортные коридоры из Санкт-Петербурга, в том числе регулярно отправляем контейнерные поезда во Владивосток для дальнейшей доставки в порты стран Азии, у наших клиентов всегда есть альтернатива. Если на каком-то направлении временно снижается пропускная способность, мы оперативно перенаправляем грузы по другому пути. Это позволяет нашим клиентам не зависеть от внешних сбоев и максимально избегать увеличения сроков доставки.
"Review Логистика". Приложение №221/Пот 30.11.2026, стр. 9