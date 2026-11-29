Алексей Ладыков покинул пост полпреда Чувашии при президенте
Алексей Ладыков освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Чувашии — полномочного представителя республики при президенте России. Указ об увольнении подписал глава региона Олег Николаев.
Согласно документу, господин Ладыков уволен по собственному желанию на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ.
Он занимал должность вице-премьера и полномочного представителя Чувашии при президенте России с 2021 года.