Во время снегопада Петербург убирают более 4 тыс. дворников
В Санкт-Петербурге во время снегопада 29 ноября уборкой улиц и дворов занимаются более 4 тыс. дворников и коммунальная техника. Специалисты очищают пешеходные дорожки, подходы к парадным и контейнерным площадкам. Об этом сообщили в городском жилищном комитете.
На внутриквартальных проездах задействовано около 300 единиц спецтехники, которая подметает снег. Во дворах также работают 190 единиц средств малой механизации.
«Особое внимание уделяется обработке противогололедными материалами участков, где сохраняется риск образования наледи при ночном понижении температуры»,— добавили в комитете.
Ведомство контролирует качество уборки, которую проводят районные жилищные агентства и управляющие организации. Информация о ходе работ опубликована на странице жилищного комитета.