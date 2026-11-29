В Санкт-Петербурге во время снегопада 29 ноября уборкой улиц и дворов занимаются более 4 тыс. дворников и коммунальная техника. Специалисты очищают пешеходные дорожки, подходы к парадным и контейнерным площадкам. Об этом сообщили в городском жилищном комитете.