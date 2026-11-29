Срджан Благоевич возглавил «Акрон» в июне 2026 года. Под руководством сербского специалиста тольяттинский коллектив провел в общей сложности 22 матча, в которых команда одержала пять побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.