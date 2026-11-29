Срджан Благоевич покинул пост главного тренера ФК «Акрон»
В ФК«Акрон» достигли договоренности о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Срджаном Благоевичем. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба из Тольятти
Соглашение с сербским специалистом расторгнуто по соглашению сторон. Также «Акрон» покидают помощники сербского специалиста — Деян Фияла, Никола Станкович и Саша Семереди.
Срджан Благоевич возглавил «Акрон» в июне 2026 года. Под руководством сербского специалиста тольяттинский коллектив провел в общей сложности 22 матча, в которых команда одержала пять побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
В настоящее время «Акрон» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).