В Татарстане 30 ноября температура воздуха составит 7 градусов
В Татарстане 30 ноября ожидается небольшой снег, на дорогах местами образуется гололедица. Температура воздуха днем составит от 2 до 7 градусов, сообщила пресс-служба Гидрометцентра республики.
В республике будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5–10 м/с. Ночью температура опустится до 5…10 градусов, при прояснениях — до 14 градусов.
В Казани также ожидаются снег и гололедица. Ночью температура составит 5…7 градусов, при прояснениях — до 8…10 градусов. Днем воздух прогреется до 3…5 градусов.