В аэропорту Сочи задержаны около десяти рейсов
Около десяти рейсов задержаны в аэропорту Сочи на прилет и вылет. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.
По данным на 14:20 мск, в аэропорту Сочи на вылет задержаны пять рейсов. Самолеты должны отправиться в Саратов, Казань, Москву и Новосибирск. Максимальное время задержки составляет пять часов. Отмененных рейсов нет.
На прилет задержаны четыре рейса. Самолеты должны прибыть из Саратова, Казани, Самары и Москвы. Максимальное время задержки составляет около восьми часов. Отмененных рейсов нет.