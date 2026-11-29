В Челнах трое подростков пострадали при пожаре в гараже
В Набережных Челнах при пожаре в гаражном кооперативе пострадали трое подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Все они госпитализированы в Камский детский медицинский центр, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Возгорание произошло в гараже ПГСО «Гренада» на улице 40 лет Победы. Огонь повредил гараж, автомобиль ВАЗ-2112 и находившиеся внутри вещи. Площадь пожара составила 7 кв. м.
Подростки получили термические ожоги кистей рук, лица, нижних конечностей и дыхательных путей. Площадь поражения составила от 17% до 25%.
Предварительная причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.