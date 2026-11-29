Автобус Ecolines из Петербурга провел ночь на нейтральной полосе на границе с Эстонией
Рейсовый автобус Ecolines, следовавший из Санкт-Петербурга, провел ночь на нейтральной полосе на пограничном переходе «Койдула» — «Куничина Гора». На эстонской стороне перед автобусом опустили шлагбаум, из-за чего 62 пассажира и водитель не смогли продолжить путь. Об этом вечером 28 ноября сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Эстонские пограничники сегодня демонстративно опустили шлагбаум прямо перед рейсовым автобусом. И оставили 62 пассажира и водителя до утра на нейтральной полосе! Без еды, без удобств»,— написал глава региона в MAX.
По словам господина Ведерникова, большинство пассажиров были гражданами Эстонии. Российские пограничники предложили им вернуться на территорию России, однако люди отказались, опасаясь, что на следующий день эстонская сторона может не разрешить им въезд.
Губернатор также сообщил, что за последние сутки погранпереход «Койдула» — «Куничина Гора» фактически работал чуть более трех с половиной часов из 12. Красный сигнал светофора горел в общей сложности 8 часов 20 минут.
Эстонские власти ранее приняли решение закрыть с 1 декабря автомобильные пункты пропуска на границе с Россией.