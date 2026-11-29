В Кировской области перевыполнили план по обновлению автопарка для вывоза ТКО
В Кировской области в три раза перевыполнили план по обновлению спецтехники для вывоза твердых коммунальных отходов на 2026 год. Операторы по транспортированию отходов приобрели девять мусоровозов вместо запланированных трех, сообщил пресс-центр правительства региона.
Семь новых машин будут использовать для вывоза ТКО в районах области. Еще два мусоровоза марки МАЗ грузоподъемностью 12 и 8,5 тонны ранее приобрел региональный оператор АО «Куприт».
В следующем году в регионе планируют закупить еще пять единиц специализированной техники.