Песков рассказал об острых вопросах к прямой линии с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о большом числе острых вопросов среди обращений к прямой линии Владимира Путина. В беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным он сообщил, что многие из них требуют немедленной реакции.
Обрабатывать обращения помогает нейросеть GigaChat. По оценке представителя Кремля, за прошлый год она стала заметно совершеннее. «Мы поймем, какие темы наиболее болезненны для населения»,— сказал господин Песков.
«Итоги года с Владимиром Путиным» состоятся 10 декабря и начнутся в 12:00 мск. Прямую линию в шестой раз совместят с пресс-конференцией президента. К середине дня 28 ноября организаторы программы получили более 204,5 тыс. обращений от граждан.