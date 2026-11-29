«Итоги года с Владимиром Путиным» состоятся 10 декабря и начнутся в 12:00 мск. Прямую линию в шестой раз совместят с пресс-конференцией президента. К середине дня 28 ноября организаторы программы получили более 204,5 тыс. обращений от граждан.