Здание памятника «Флигель» площадью 1,8 тыс. кв. м входит в ансамбль «Суд окружной». Вместе с ним будущий арендатор получит права на земельный участок под ним. Обязательным условием договора является комплексная реставрация памятника и приспособление его под современное использование по охранному обязательству. Использовать это помещение можно под общее, среднее и дополнительное образование.