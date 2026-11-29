В Перми ищут инвестора для реставрации памятного здания
На аукцион выставлено право аренды объекта культурного наследия регионального значения на ул. Куйбышева, 39. Как сообщает «Новый компаньон», торги назначены на 7 декабря. Начальная цена — 1 руб. за квадратный метр. Срок аренды составляет 49 лет.
Здание памятника «Флигель» площадью 1,8 тыс. кв. м входит в ансамбль «Суд окружной». Вместе с ним будущий арендатор получит права на земельный участок под ним. Обязательным условием договора является комплексная реставрация памятника и приспособление его под современное использование по охранному обязательству. Использовать это помещение можно под общее, среднее и дополнительное образование.