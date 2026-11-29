Самолет вылетел из румынского аэропорта Констанцы имени Михаила Когэлничану около 10:45 мск и направился на север. С 13:00 до 17:20 мск борт совершал круговые полеты вдоль границ российского региона. По состоянию на 17:50 разведчик держал курс обратно к месту вылета.