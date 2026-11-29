Американский самолет-разведчик более четырех часов патрулировал у границ Калининградской области
Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II более четырех часов патрулировал воздушное пространство вдоль границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют полетные данные, изученные РИА Новости.
Самолет вылетел из румынского аэропорта Констанцы имени Михаила Когэлничану около 10:45 мск и направился на север. С 13:00 до 17:20 мск борт совершал круговые полеты вдоль границ российского региона. По состоянию на 17:50 разведчик держал курс обратно к месту вылета.
Artemis II представляет собой военную модификацию бизнес-джета. Американская компания Leidos переоборудовала самолет для выполнения задач радиолокационной разведки.