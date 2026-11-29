В Волосовском районе водитель квадроцикла погиб при столкновении с грузовиком
В Волосовском районе Ленинградской области водитель квадроцикла погиб после столкновения с припаркованным грузовиком. Полиция проводит проверку по факту ДТП. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в первом часу ночи на 73-м километре трассы «Нарва». По предварительным данным, мужчина средних лет не справился с управлением квадроциклом и врезался в грузовик FAW, стоявший на обочине.
В результате столкновения водитель квадроцикла скончался на месте происшествия.
В полиции уточнили, что грузовик был припаркован с соблюдением правил. Водителя автомобиля в момент аварии поблизости не было.