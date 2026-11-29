В Самаре разыскивают пропавшего подростка, ушедшего из ТЦ «Космопорт»
Полиция ориентировала на розыск участковых, сотрудников уголовного розыска и госавтоинспекторов
Полиция разыскивает подростка из Самарской области. 28 ноября он ушел из торгового центра «Космопорт» на улице Дыбенко, 30, в Самаре, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы, а также сотрудники других подразделений. Ориентировка с приметами направлена в организации правоохранительной направленности.
Приметы разыскиваемого: рост 183 см, среднего телосложения, волосы темно-русого цвета, короткая стрижка. Был одет в куртку черного цвета, штаны черного цвета с надписью красного цвета и кроссовки черного цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефонам 8 (846) 921-76-40, 102, а также по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8 (999) 701-02-33.