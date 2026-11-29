В Татарстане директора фирмы обвиняют в обороте поддельных платежных документов
Имущество обвиняемого и его супруги на 131 млн рублей арестовали
В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.
По версии следствия, в 2018–2020 годах обвиняемый пытался скрыть ранее совершенное уклонение от уплаты налогов. Для этого он создал видимость финансово-хозяйственных отношений с контрагентами и изготовил поддельные платежные распоряжения. На их основании с расчетных счетов фирмы контрагентам перечислили более 20 млн руб.
Суд арестовал имущество обвиняемого и его супруги на сумму более 131 млн руб.