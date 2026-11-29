По версии следствия, в 2018–2020 годах обвиняемый пытался скрыть ранее совершенное уклонение от уплаты налогов. Для этого он создал видимость финансово-хозяйственных отношений с контрагентами и изготовил поддельные платежные распоряжения. На их основании с расчетных счетов фирмы контрагентам перечислили более 20 млн руб.