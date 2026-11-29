Раис Татарстана поздравил граждан с 35-летием флага республики
Минниханов пожелал родному краю оставаться красивым, дружным и процветающим
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 35-летием государственного флага Татарстана. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Наш яркий, запоминающийся символ объединяет и вдохновляет всех татарстанцев на новые свершения во имя процветания родной республики», — написал глава региона.
Господин Минниханов пожелал Татарстану оставаться красивым, дружным и процветающим.