В Свердловской области на следующей неделе ожидаются морозы до -25 градусов
В Свердловской области в начале декабря температура воздуха может опуститься до -25 градусов. Наиболее холодной ожидается ночь на 2 декабря. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.
В понедельник, 30 ноября, в регионе прогнозируется небольшой снег, на дорогах возможен снежный накат. Температура ночью составит -6…-11 градусов, при прояснении — до -16 градусов, днем — -4…-9 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15–17 м/с. В Екатеринбурге 30 ноября существенных осадков не прогнозируется, температура воздуха составит -7 градусов ночью и -6 градусов днем. На дорогах гололедица.
Во вторник, 1 декабря, в области ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ночью температура опустится до -8…-13 градусов, при прояснении — до -18 градусов, на крайнем севере — до -23 градусов. Днем прогнозируется -6…-11 градусов, на крайнем севере — до -16 градусов. В Екатеринбурге 1 декабря ожидается небольшой снег, температура — -9 градусов ночью и -6 градусов днем.
В ночь на 2 декабря в области похолодает до -15…-20 градусов, при прояснении — до -25 градусов. На юго-западе региона будет теплее — около -10 градусов. Днем температура составит -13…-18 градусов, на крайнем юго-западе — до -8 градусов. Местами ожидается снег, на дорогах сохранится снежный накат. В уральской столице в среду, 2 декабря, ночью похолодает до -16 градусов, днем будет около -14 градусов, возможен небольшой снег.