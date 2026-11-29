В ночь на 2 декабря в области похолодает до -15…-20 градусов, при прояснении — до -25 градусов. На юго-западе региона будет теплее — около -10 градусов. Днем температура составит -13…-18 градусов, на крайнем юго-западе — до -8 градусов. Местами ожидается снег, на дорогах сохранится снежный накат. В уральской столице в среду, 2 декабря, ночью похолодает до -16 градусов, днем будет около -14 градусов, возможен небольшой снег.