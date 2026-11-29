Петербург вошел в тройку регионов по продажам российских препаратов для снижения веса
Санкт-Петербург вошел в тройку регионов России с наибольшим объемом продаж отечественных препаратов на основе семаглутида и тирзепатида, применяемых при лечении диабета и снижении веса. За десять месяцев 2026 года в городе реализовали около 1 млн упаковок таких лекарств. Об этом свидетельствуют данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), которые приводит РИА Новости.
На пять регионов с наибольшим объемом продаж приходится около 40% потребления российских препаратов на основе этих действующих веществ.
Лидером по количеству проданных упаковок стала Москва — 2,18 млн. На втором месте расположилась Московская область с показателем 1,43 млн упаковок. Далее следуют Санкт-Петербург (около 1 млн), Краснодарский край (870 тыс.) и Ростовская область (450 тыс.).