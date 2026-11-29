Вот и в матче с ЦСКА так получилось. В первом тайме счет открыл Соболев после прохода бразильца Луиса Энрике по правому флангу и его передачи в штрафную. А потом Глушенков отправил второй мяч в ворота ЦСКА. В комбинации, предшествовавшей его точному удару, поучаствовал Артем Карпукас — еще один игрок, к которому предвзято, по мнению болельщиков «Зенита», относится тренер сборной России. Карпукас был вызван на последние матчи команды, но в трех из них не получил ни одной игровой минуты. Это объяснялось тем, что в сборной высокая конкуренция среди центральных полузащитников. При этом за нее играли не только сильные легионеры, но и футболисты ЦСКА, «Ростова», «Динамо», «Спартака».