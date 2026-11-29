«Зенит» отомстил ЦСКА за все
Команда на выезде разгромила армейцев
ФК «Зенит» вышел на первое место в чемпионате России по футболу, обыграв в Москве ЦСКА со счетом 4:1. Победа сине-бело-голубых над принципиальным соперником получилась яркой и безоговорочной — особенно с учетом обстоятельств, предшествовавших центральному матчу 16-го тура.
Известно, что петербургский клуб страдает от того, что его футболисты не всегда серьезно настраиваются на игры чемпионата. Из-за этого «Зенит», например, уступил в предыдущем туре «Рубину» в Казани со счетом 1:3. И вообще потерпел четыре поражения в первой половине РПЛ, чего с ним не случалось с 2009 года. Но тут сошлись факторы, которые заставили зенитовцев закусить удила.
Во-первых, одно из поражений в первом круге чемпионата они потерпели именно от ЦСКА, и в той игре ошибались не только игроки петербургской команды, но и судьи — не в пользу «Зенита». Хотелось взять реванш.
Во-вторых, повлияла история с невызовом игроков петербуржцев в сборную России на последние игры. Валерий Карпин, главный тренер национальной команды, не пригласил на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой полузащитника Максима Глушенкова и форварда Александра Соболева, двух лучших бомбардиров чемпионата России. Про Глушенкова было сказано, что он не хочет играть за сборную. Соболев пострадал за компанию. При этом зенитовцев упрекал в плохой игре за сборную в предыдущих дуэлях не только Карпин, но и игроки московских клубов, участвовавшие в этих матчах — например, форвард «Динамо» Константин Тюкавин, защитник ЦСКА Данил Круговой, игравший раньше за «Зенит». Сделано это было через СМИ, из-за чего между сборной и клубом из Петербурга в общественном поле разгорелся конфликт.
Перед игрой ЦСКА и «Зенита» масла в огонь добавил армейский клуб, опубликовавший в своих медиа ролик, в котором Круговой выступает в роли стендапера, а в числе зрителей находится нападающий Лусиано Гонду, еще один игрок, перешедший из «Зенита» в ЦСКА. Аргентинец в ролике смеется над шутками Кругового (хотя и не понимает слов), который вспоминает свое прошлое в «Зените» («Я там просто сидел и получал большие деньги») и опять-таки комментирует отношение игроков сине-бело-голубых к сборной России («Оказывается, сборная теперь — по желанию»).
В общем, соперники сами, видимо, не желая того, завели лидеров «Зенита» так, что те вышли на поле максимально мотивированными. А когда футболисты петербургской команды играют всерьез, соперникам приходится очень туго.
Вот и в матче с ЦСКА так получилось. В первом тайме счет открыл Соболев после прохода бразильца Луиса Энрике по правому флангу и его передачи в штрафную. А потом Глушенков отправил второй мяч в ворота ЦСКА. В комбинации, предшествовавшей его точному удару, поучаствовал Артем Карпукас — еще один игрок, к которому предвзято, по мнению болельщиков «Зенита», относится тренер сборной России. Карпукас был вызван на последние матчи команды, но в трех из них не получил ни одной игровой минуты. Это объяснялось тем, что в сборной высокая конкуренция среди центральных полузащитников. При этом за нее играли не только сильные легионеры, но и футболисты ЦСКА, «Ростова», «Динамо», «Спартака».
Во втором тайме игроки «Зенита», действовавшие собранно и с большим желанием, добили армейцев двумя голами. Сначала отличился Луис Энрике, получивший передачу от Соболева, а потом свой второй гол провел Глушенков, которому снова ассистировал Соболев (многие видят в нем только бомбардира, не замечая, какие прекрасные передачи способен отдавать Александр). У армейцев единственный ответный гол провел именно Круговой. Он продолжал свою личную дуэль против игроков «Зенита». И в одном из эпизодов вынес мяч в подкате из пустых ворот после удара Глушенкова. Но раунд все равно остался за «Зенитом» и его лидерами. После матча Глушенков, давая интервью «Матч ТВ», сказал: «Я, конечно, не стендап-комик, но тоже могу что-то сказать. Спасибо всем болельщикам, вы прекрасная публика». И ушел. Примерно такими словами завершил свой «стендап» Данил Круговой.
«Зенит» после победы над ЦСКА переместился на первое место в чемпионате России, но оттуда его может скинуть сегодня московское «Динамо», встречающееся в Самаре с «Крыльями Советов». Бело-голубые отстают от петербуржцев на два очка.